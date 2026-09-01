Scuole iblee: cinque nuovi dirigenti arrivano da fuori Sicilia. Tre istituti in reggenza

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Cinque nuovi dirigenti scolastici prendono oggi servizio da altre regioni alla guida di altrettante scuole della provincia di Ragusa. Tre istituti, invece, iniziano l’anno scolastico 2026/2027 con un dirigente reggente. È la fotografia che emerge dagli ultimi provvedimenti dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dell’Ambito territoriale di Ragusa, alla vigilia del primo settembre.

Il dato più evidente riguarda la mobilità interregionale. Sono cinque i dirigenti che rientrano o si trasferiscono in Sicilia, ottenendo una sede nel ragusano.

A Vittoria gli arrivi sono tre. Marco Di Corrado, proveniente dal CPIA 1 di Alessandria, in Piemonte, assume la guida dell’IIS Enrico Fermi. Fausto Senia, proveniente dal CPIA 2 di Brescia, passa all’IC Filippo Traina. Antonio Marciante, proveniente dall’IC di Villanova Mondovì, in Piemonte, viene assegnato all’IC Portella della Ginestra.

A Ispica arriva invece Deborah De Meo, proveniente dall’Istituto omnicomprensivo Manzi-Maffucci di Calitri, in provincia di Avellino. E’ la nuova dirigente dell’IC Padre Pio da Pietrelcina. La sede era guidata da Elisa Faraci, che con la mobilità regionale ha ottenuto il I IC “E. De Amicis” di Floridia.

Un nuovo dirigente titolare arriva anche nel capoluogo. All’IC Berlinguer di Ragusa viene assegnata Carmela Sgarioto, proveniente dall’Istituto comprensivo di Bovalino, in Calabria.

Tre scuole restano in reggenza

Il quadro è stato completato il 31 agosto dall’Ufficio scolastico provinciale di Ragusa, che ha attribuito gli incarichi di reggenza per l’intero anno scolastico, da oggi al 31 agosto 2027.

L’IC Luigi Capuana di Giarratana viene affidato a Claudia Terranova; l’IC Psaumide Camarinense di Santa Croce Camerina a Romina Bellina; l’IC S.A. Guastella di Chiaramonte Gulfi ad Anna Caratozzolo.

Per il Capuana si tratta di una continuità: Terranova aveva già svolto la reggenza nell’anno scolastico 2025/26 e l’Ufficio ha deciso di confermarla sulla sede rimasta vacante. Per le altre assegnazioni sono stati applicati, tra gli altri, i criteri della rotazione e della vicinanza della sede principale.

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