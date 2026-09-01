Affitti, Ragusa va in controtendenza: prezzi in aumento mentre l’Italia cala

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Il mercato degli affitti cambia passo, ma Ragusa va in controtendenza. Ad agosto 2026 i canoni di locazione nel capoluogo ibleo hanno registrato un aumento del 4% rispetto al mese precedente, uno dei rialzi più marcati tra i capoluoghi italiani monitorati da idealista. Un dato che assume ancora più rilievo se confrontato con l’andamento nazionale: nello stesso periodo, infatti, il prezzo medio degli affitti in Italia è sceso dell’1,7%, fermandosi a 14,6 euro al metro quadrato. Su base annua la flessione nazionale è dello 0,8%.

Ragusa tra i capoluoghi italiani dove gli affitti aumentano di più

Nel mese di agosto Ragusa entra dunque nel gruppo dei capoluoghi che hanno registrato i maggiori incrementi dei canoni. Il +4% del capoluogo siciliano arriva subito dopo Trani, che segna +5%, e Alessandria, con +4,1%, mentre davanti a Ragusa si collocano anche altri mercati con variazioni più contenute. Il dato ragusano assume particolare significato perché arriva in un mese nel quale la maggioranza dei capoluoghi monitorati ha invece registrato una diminuzione dei canoni: su 94 città analizzate, 38 hanno visto i prezzi aumentare, 53 diminuire e 3 sono rimaste stabili.

A Ragusa affitti a 6,6 euro al metro quadrato

Secondo i dati aggiornati di idealista, ad agosto il prezzo medio degli immobili in affitto a Ragusa si attesta a 6,6 euro al metro quadrato. Rispetto a luglio l’incremento è del 3,8%, mentre nell’arco di un anno la crescita arriva al 5,2%. Il dato conferma quindi una dinamica positiva del mercato locale, in netta controtendenza rispetto alla media nazionale.

La fotografia del mercato ragusano va però letta distinguendo il capoluogo dalla provincia. A livello provinciale, ad agosto il prezzo medio degli affitti raggiunge 7,4 euro al metro quadrato, con un aumento del 2% rispetto a luglio e del 9% rispetto allo stesso mese del 2025.

La provincia di Ragusa corre più della media siciliana

Anche il confronto con il resto della Sicilia evidenzia la particolarità del mercato ibleo. In regione il canone medio ad agosto si attesta a 8,2 euro al metro quadrato, con una variazione mensile negativa dello 0,3%, mentre su base annua il dato regionale registra una crescita del 5,7%.

Ragusa, dunque, si inserisce in un quadro siciliano complessivamente più dinamico rispetto alla media nazionale, ma presenta una crescita mensile particolarmente evidente nel capoluogo. Il +4% di agosto segnala una pressione sui canoni che interessa il mercato locale proprio mentre molte delle principali città italiane registrano correzioni al ribasso.

Milano resta la città più cara, Ragusa mantiene livelli più contenuti

La distanza con i grandi mercati immobiliari italiani resta comunque considerevole. Milano si conferma infatti il capoluogo più costoso per chi cerca casa in affitto, con 22,3 euro al metro quadrato, seguita da Firenze con 21,7 euro, Venezia con 20,2 e Roma con 19,1 euro. All’estremo opposto si trovano Caltanissetta, con 4,5 euro al metro quadrato, Potenza e Reggio Calabria con 6,2 euro e Agrigento con 6,3 euro.

Con i suoi 6,6 euro al metro quadrato, Ragusa rimane quindi su valori decisamente più bassi rispetto alle grandi città italiane, ma il dato di agosto mostra una crescita che merita attenzione soprattutto per chi cerca casa e per chi opera sul mercato immobiliare locale.

Il mercato degli affitti cambia direzione

Il dato nazionale racconta intanto un’inversione di tendenza. Dopo mesi caratterizzati da una sostanziale tenuta dei canoni, ad agosto il mercato italiano registra una flessione sia sul mese precedente sia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il prezzo medio scende a 14,6 euro al metro quadrato, contro i 14,9 euro di luglio.

Non tutti i territori, però, seguono la stessa traiettoria. Alcuni capoluoghi continuano a registrare aumenti significativi, mentre altri hanno visto cali importanti. Tra le grandi città, Torino cresce dell’1,3%, mentre Venezia perde il 3,6%, Firenze il 3,1%, Roma il 2,8% e Trieste il 4,6%. Napoli arretra dell’1,3% e Milano dello 0,5%.

Ragusa guarda al mercato immobiliare con un trend ancora positivo

Per Ragusa il quadro che emerge è quindi quello di un mercato degli affitti ancora in crescita. Il +4% mensile e il +5,2% annuale indicano una dinamica positiva che si distingue sia dal dato nazionale sia da quello di numerosi grandi capoluoghi.

Un andamento che interessa direttamente le famiglie, gli studenti, i lavoratori e tutti coloro che sono alla ricerca di un’abitazione in locazione, ma anche i proprietari e gli operatori immobiliari chiamati a confrontarsi con un mercato in evoluzione.

La fotografia di agosto restituisce così due mercati differenti: da una parte un’Italia dove i canoni medi rallentano e registrano una lieve inversione negativa, dall’altra Ragusa, dove il costo delle locazioni continua invece a salire.

I dati sono elaborati dall’Ufficio Studi di idealista sulla base del proprio indice dei prezzi delle abitazioni in affitto. Da luglio 2026 il portale ha inoltre aggiornato la metodologia di calcolo, introducendo nuovi filtri per escludere prodotti come gli affitti stagionali e vacanzieri dal mercato residenziale convenzionale e potenziando il sistema di individuazione dei valori anomali. La nuova metodologia è stata applicata retroattivamente all’intera serie storica per garantire la comparabilità dei dati.



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