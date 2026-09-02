Marina in Arte festeggia dieci anni: grande partecipazione all’inaugurazione della rassegna a Marina di Ragusa

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Grande partecipazione di pubblico domenica 30 agosto, nel suggestivo Giardino delle Suore del Sacro Cuore di Marina di Ragusa, per l’inaugurazione della decima edizione di “Marina in Arte”, la rassegna dedicata all’arte e alla cultura del territorio ibleo, che proseguirà fino a domenica 6 settembre.

Ad aprire la serata sono stati canti e versi dedicati a Rosa Balistreri, accompagnati dall’approfondimento sulla vita e sulla figura della cantautrice siciliana curato dalla professoressa Caterina Cellotti, che ha ripercorso la storia personale e artistica di una delle voci più rappresentative della Sicilia.

“Marina in Arte” nasce nel 2016 sotto la guida di Anna Ottaviano, all’epoca presidente dell’Associazione Moica di Ragusa. La rassegna aveva preso avvio negli spazi del Porto Turistico di Marina di Ragusa con l’obiettivo di creare un appuntamento capace di promuovere e valorizzare le espressioni artistiche e culturali del territorio ibleo.

Da tre anni la manifestazione è promossa dalla Pro Loco Mazzarelli e coordinata dalle pittrici Anna Ottaviano e Patrizia Cerminara. Un percorso che nel tempo è cresciuto mantenendo al centro la valorizzazione della creatività siciliana e che, per la decima edizione, propone ancora una volta una mostra collettiva con diverse forme di espressione artistica.

Sono 28 gli artisti che espongono in questa edizione: Iolanda Galletti, Vincenzo Mezzasalma, Gianni Giacchi, Maria Teresa Scarso, Giorgio Distefano, Daniela Sellini, Giovanna Giaquinta, Rita Iacono, Marzia Nigito, Antonella Giliberto, Oriana Moltisanti, Antonella Pizzo, Patrizia Cerminara, Anna Ottaviano, Carmela Garaffa, Sandra Sottile, Walter Pavanetto, Gianna Baglieri, Luisa Puglisi, Elisa Varsallona, Maria Lissandrello, Giorgia Modica, Rosetta Giombarresi, Janelucy Avola, Marinella Lo Magno, Mascia Modica, Vincenzo Piccione e Maurizio Carnemolla.

Accanto alle opere pittoriche e alle altre espressioni artistiche, la rassegna ospita anche una sezione dedicata alla fotografia, con gli scatti di Lara Dimartino, Karina Lukasik, Salvatore Cacciaguerra, Giovanni Rosa e Fedele Ferlante.

La decima edizione non si limita però all’esposizione. Il programma prevede infatti anche appuntamenti dedicati alla letteratura e alla musica.

Sabato 5 settembre, alle 20.30, all’interno della mostra sarà presentato il libro di Aurelio Caliri, musicista, disegnatore e scrittore siciliano. A presentare il volume sarà Cristina Patanè, presidente dell’associazione Asso Vizzini, insieme al musicista Gino Carbonaro, che accompagnerà l’incontro.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre alle 21, con l’appuntamento musicale affidato al duo acustico 22, che chiuderà la decima edizione di “Marina in Arte”.

Una rassegna che, dopo dieci anni, continua così a proporre a Marina di Ragusa un momento di incontro tra pittura, fotografia, musica, letteratura e memoria della cultura siciliana.

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