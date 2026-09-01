Tre mila presenze e nove sold out: il trionfo di “A Lume di Candele” al Castello di Donnafugata. FOTO

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Si è chiusa con un bilancio da incorniciare la terza edizione di “A Lume di Candele”, la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Culturale Sicilia Event nella splendida cornice del Castello di Donnafugata. Nove serate, nove concerti e un perentorio e continuo tutto esaurito con oltre 3.000 spettatori che quest’anno hanno varcato la soglia della dimora storica ragusana, consacrando l’evento tra le proposte culturali di maggior impatto e richiamo dell’estate siciliana 2026.

Un viaggio musicale tra grande repertorio e magia visiva. La formula vincente della manifestazione risiede in un connubio raffinato: la grande musica interpretata da esecutori di alto profilo e la suggestione visiva di un castello immerso nel chiarore di migliaia di candele. Il cartellone 2026 ha proposto un repertorio eterogeneo che ha saputo emozionare un pubblico vasto e trasversale, spaziando dagli omaggi alla musica da film del Maestro Ennio Morricone fino ai tributi ai grandi nomi del pop e del rock mondiale e italiano, come Coldplay, Queen e Cesare Cremonini.

La meticolosa cura scenografica curata da Sicilia Event: allestimenti su misura, luci soffuse e dettagli artistici pensati per esaltare l’architettura del Castello, hanno trasformato ogni serata in un’esperienza immersiva. Esperienza confermata dalla risposta del pubblico che ha travalicato i confini locali: ai residenti si sono affiancati infatti numerosi spettatori giunti da varie zone della Sicilia, dalle regioni italiane e una consistente quota di turisti internazionali. Così la rassegna si è affermata come un potente attrattore turistico per il territorio Ibleo generando un impatto economico positivo per le attività ricettive, la ristorazione e il commercio locale.

“Si è conclusa un’edizione straordinaria che ci ha regalato emozioni indescrivibili. Oltre 3.000 spettatori hanno premiato il lavoro di un intero anno – ha dichiarato Marco Guastella, Presidente dell’Associazione Culturale Sicilia Event – Abbiamo dimostrato che cultura, arte e turismo possono diventare un motore concreto di sviluppo per il nostro territorio”.

Nel tracciare il bilancio finale, l’organizzazione ha espresso profonda soddisfazione e rivolto un ringraziamento sia agli sponsor e partner privati, sia all’Amministrazione Comunale di Ragusa per la rinnovata fiducia accordata al progetto. Così, forte del successo di questa terza edizione, la più partecipata di sempre, lo staff di Sicilia Event è già al lavoro per la programmazione del 2027, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta culturale, accogliere nuovi artisti e confermare “A Lume di Candele” come appuntamento irrinunciabile del panorama estivo ragusano.

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