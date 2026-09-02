Lo chalet non si ferma: a Playa Grande i lavori vanno oltre il 31 agosto

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I residenti ed i villeggianti di Playa Grande si scontrano contro un muro di gomma. I lavori per la costruzione del nuovo chalet continuano e nonostante l’autorizzazione a tempo, con scadenza al 31 agosto concessa dal Demanio, abbia concluso il suo tempo non si ferma nulla. Quindi, seppure si sarebbe dovuto smontare l’intera impalcatura, si continua nella ultimazione dei lavori. Ma il sindaco Mario Marino, epperò, è categorico. “Abbiamo istituito un tavolo tecnico sulla questione – spiega il primo cittadino – abbiamo disposto verifiche, stiamo facendo tutto quello che c’è da fare in carico a noi come Istituzione. Il termine dell’autorizzazione temporanea è scaduta al 31 agosto. La scadenza va rispettata. A noi non risulta che ci sia una proroga di trenta giorni e ripeto siamo dell’avviso che la data della scadenza va rispettata”.





Playa Grande, oasi di pace e tranquillità, in questa stagione estiva sta vivendo momenti di forte tensione.

Una comunità che raggiunge la borgata nei mesi estivi e che non ha nessuno alle spalle che possa difenderla tanto che, molte volte, si sono registrate forti proteste per la pulizia del villaggio e delle aree a verde che vi insistono. Una battaglia, quella degli chalet che occupano la riviera in una delle zone naturalistiche più preziose della costa sciclitana ed iblea, impari che sta mettendo a dura prova la forza dei soggetti in campo. Nessuno dei quali pronti a ritornare indietro: residenti e villeggianti a difesa del proprio territorio e della sua tranquillità e la società che sta costruendo un nuovo chalet, con autorizzazione temporanea, decisa ad ultimare i lavori. Anche dopo la scadenza del tempo di concessione forse nell’attesa che arrivi qualche indicazione diversa e si conceda una proroga. Proroga, comunque, sempre a tempo che metterebbe in discussione anche la posizione dell’Ente comunale volta a tenere la barra diritta della legalità.

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