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Lite in una casa di comunità a Modica, un uomo ucciso: fermato il presunto autore
01 Set 2026 13:55
Un alterco tra stranieri all’interno di una casa di comunità a Modica è sfociato in un omicidio. La lite sarebbe scoppiata intorno alle 12 e, al culmine della discussione, un uomo sarebbe stato ucciso.
La vittima e il presunto autore dell’omicidio sarebbero stati entrambi identificati e sarebbero di origine egiziana.
Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei carabinieri di Modica, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno, che dovranno procedere agli accertamenti di competenza.
Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio e sulle circostanze che hanno portato alla lite.
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