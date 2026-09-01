Un altro ciclista ferito di un incidente sulla provinciale Scicli-Donnalucata

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L’incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Scicli con Donnalucata. Poco prima della stazione di servizio a finire rovinosamente a terra un ciclista. Era con altri amici che, anch’essi, si trovavano bordo delle loro bici. Non si conosce la dinamica dell’incidente, se il ciclista abbia perso il controllo del suo mezzo o se abbia urtato qualcosa. La caduta lo ha fatto rimanere a terra. E’ stata l’equipe del 118 ad intervenire sul posto per dare soccorso al ferito. Per lui il trasferimento all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Sul luogo dell’incidente la Polizia locale ed i carabinieri. Il traffico ha subito un rallentamento naturale per permettere di dare soccorso al ferito e per rilevare la dinamica dell’incidente. Quello di questa mattina, sulla Scicli mare, è il secondo incidente che verifica nelle strade dello Scicli. Ieri un altro sinistro si era verificato a Donnalucata sul viale della Repubblica nei pressi della Riviera di ponente. Anche per lui era stato necessario il trsferimento in ospedale.

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