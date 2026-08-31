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Cade con la bici dopo il dosso: grave ciclista a Donnalucata
31 Ago 2026 09:03
Incidente su viale della Repubblica a Donnalucata. Un ciclista, nel superare il dosso di limitazione della velocità, è finito rovinosamente a terra. Nell’impatto una delle ruote pare si sia distaccata dalla struttura della bicicletta. Sul posto stanno rilevando l’incidente gli agenti della Polizia locale di Scicli. In soccorso, nel luogo dell’incidente, ci sono due ambulanze. Le condizioni dell’uomo che era sulla bici sarebbero gravi.
Foto: repertorio
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