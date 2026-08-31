Paura a Punta Secca, donna seguita sulla spiaggia all’alba: scatta la segnalazione alle forze dell’ordine

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Momenti di apprensione domenica mattina a Punta Secca, in zona Anticaglie, dove una donna che passeggiava da sola sulla spiaggia avrebbe notato di essere seguita da un uomo.

A raccontare quanto sarebbe accaduto è Luca Agnello, presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina, che ha raccolto la segnalazione della donna e ha ritenuto opportuno informare immediatamente le forze dell’ordine.

Secondo il racconto riferito ad Agnello, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 7 del mattino. La donna, mentre percorreva la spiaggia, si sarebbe accorta di essere stata notata e successivamente seguita per un lungo tratto da un uomo. La situazione avrebbe provocato nella donna un forte stato di agitazione e si sarebbe interrotta soltanto quando ha raggiunto alcune persone che, da lontano, si erano già accorte di quanto stava accadendo e si erano fermate proprio per verificare la situazione e assicurarsi che non ci fossero conseguenze.

L’uomo, sempre secondo quanto riferito, si sarebbe successivamente appartato all’interno di un canneto insieme ad altri due uomini, continuando a osservare la spiaggia.

Il presidente del Consiglio comunale ha quindi segnalato l’accaduto sia ai Carabinieri sia alla Polizia Municipale, affinché la circostanza possa essere verificata.

Agnello sottolinea di non voler creare allarmismo, ma ritiene comunque importante richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere prudenza, soprattutto in questo periodo della stagione. Con la progressiva diminuzione delle presenze sulle spiagge, infatti, le prime ore del mattino e quelle serali possono essere caratterizzate da una minore presenza di persone.

«Non dovrebbe essere necessario avere paura di passeggiare sulla nostra spiaggia», è il senso della riflessione del presidente del Consiglio comunale, che invita comunque a non sottovalutare situazioni che possano destare preoccupazione e a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali comportamenti sospetti. foto generata con AI

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