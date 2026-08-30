Sorveglianza speciale per un 59enne a Ragusa: obbligo di soggiorno e divieto di avvicinamento

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La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un provvedimento del Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, che ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni nei confronti di un uomo di 59 anni.

Per il 59enne è stato stabilito anche l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, accompagnato dal controllo elettronico.

Il provvedimento nasce dall’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa e prevede ulteriori importanti limitazioni. In particolare, all’uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi da questa abitualmente frequentati, mantenendo una distanza minima di 500 metri.

Tra le altre prescrizioni figurano l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia, il divieto di portare o detenere armi, di partecipare a pubbliche riunioni e di frequentare determinati luoghi. Sono inoltre state stabilite precise fasce orarie entro le quali il 59enne dovrà rispettare le limitazioni agli spostamenti.

La misura rientra nell’attività di prevenzione e controllo nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, con l’obiettivo di prevenire ulteriori condotte illecite e garantire maggiore tutela alle persone offese.

Un provvedimento particolarmente articolato, dunque, che affida alla Polizia anche il compito di verificare il rispetto delle numerose prescrizioni imposte dal Tribunale.

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