Tragedia durante una cena a Donnalucata: muore a 45 anni Giacomo Carnemolla

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Donnalucata è sotto choc per una tragedia consumatasi nella serata di ieri, venerdì 28 agosto. Un uomo di 45 anni, Giacomo Carnemolla, è morto improvvisamente mentre si trovava a cena insieme a una comitiva di amici.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un improvviso problema alle vie respiratorie, probabilmente riconducibile a un’ostruzione provocata dal cibo. Una circostanza che, al momento, viene indicata come possibile causa del decesso.

L’allarme è scattato immediatamente tra i commensali, che si sono accorti della gravità della situazione e hanno cercato di prestare soccorso al 45enne. Le sue condizioni, però, sarebbero rapidamente peggiorate.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano.

La notizia della morte di Carnemolla ha profondamente colpito la comunità di Scicli e, in particolare, quella di Donnalucata. Una morte improvvisa, avvenuta durante una serata che doveva essere un momento di convivialità e che si è trasformata in una tragedia.

Giacomo Carnemolla lascia la moglie e tre figli. Fonte e foto ScicliVideoNotizie

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