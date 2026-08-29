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Violenza sulle donne a Vittoria : una giovane aggredita da tre persone su una panchina, l’altra molestata al lavoro
29 Ago 2026 14:57
Violenza sulle donne a Vittoria. Nella serata di ieri una giovane donna sarebbe stata vittima di attenzioni non desiderate da parte di persona con cui ha rapporti di lavoro.
La giovane, ventenne, è stata accompagnata in ospedale dai genitori.
Un altro episodio si sarebbe verificato la sera precedente, in un luogo in un luogo pubblico, pare su una panchina. Tre persone avrebbero tentato di abusare di una donna di circa 35 anni. L’episodio ha contorni poco chiari e si basa per ora pare solo sul raccomto della vittima, che avrebbe fornito versioni non chiare e pare fosse sotto l’effetto di alcoolici, o non del tutto cosciente. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sarebbero intervenuti Carabinieri e Polizia e la donna è stata visitata in ospedale.
In entrambi i casi le forze dell’ordine hanno informato l’autorità giudiziaria e sono state attivate le procedure previste dal Codice Rosa che consentono di avviare un sistema di protezione della persona vittima di violenza con i percorsi espressamente previsti dalla normativa e con i Centri Antiviolenza.
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