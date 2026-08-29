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A Scicli la musica di Claudio Scimone torna a casa: FILINONA apre con due dei “Solisti Veneti”
29 Ago 2026 17:48
Ad aprire il festival, sabato 5 settembre, sarà un appuntamento dal forte valore simbolico: “L’Estro Armonico”, con il violinista Enzo Ligresti, il violoncellista Giuseppe Barutti e il Mimeià Ensemble. Entrambi i musicisti sono legati da decenni a I Solisti Veneti, l’ensemble fondato nel 1959 a Padova da Claudio Scimone, maestro dalle profonde origini sciclitane.
La loro presenza assume così un significato che va oltre il programma musicale. È quasi un ritorno alle radici, nella città dalla quale proveniva la famiglia di Scimone e con la quale il celebre direttore mantenne per tutta la vita un rapporto stretto, insieme a Donnalucata.
Nel 2019 Scicli aveva ricordato Scimone con una lapide collocata a Palazzo Scimone, in piazza Busacca, e con un concerto in sua memoria seguito da circa duemila persone. Ora, a distanza di anni, due musicisti cresciuti artisticamente nell’ensemble da lui fondato tornano a suonare nella città delle sue origini familiari.
Ligresti, diplomato al Benedetto Marcello di Venezia, si è perfezionato a Ginevra, dove ha ottenuto il Primo Premio di Virtuosité, e successivamente con Giuliano Carmignola e Salvatore Accardo. Collabora con I Solisti Veneti dal 1993 e dal 2009 ricopre il ruolo di spalla dei secondi violini.
Barutti è entrato nell’ensemble a soli sedici anni come primo violoncello e a ventuno ha conquistato lo stesso ruolo nell’Orchestra del Teatro La Fenice. Successivamente ha ricoperto il ruolo di primo violoncello anche alla Filarmonica della Scala, collaborando con interpreti come Accardo, Bruno Giuranna e Rocco Filippini.
Ma FILINONA non sarà soltanto un omaggio alla memoria di Scimone. Il festival nasce infatti dalla volontà di costruire a Scicli una programmazione musicale continuativa e riconoscibile, capace di portare interpreti di livello internazionale nel cuore del patrimonio storico della città.
Organizzato dall’associazione LUOGOCOMUNE in collaborazione con Triskele, con la direzione artistica di Gaetano Adorno e il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, FILINONA è un festival costruito intorno ai luoghi. La Chiesa della Consolazione non è quindi soltanto la sede dei concerti, ma diventa parte integrante dell’identità della manifestazione.
Nelle precedenti edizioni il festival aveva portato la propria programmazione all’interno di chiese, palazzi e altri luoghi storici di Scicli, arrivando nel 2024 a proporre diciotto appuntamenti distribuiti nel tessuto urbano. Per la sesta edizione la scelta è invece quella di concentrare i dieci concerti in un unico spazio, creando nell’arco di quasi due mesi un rapporto più stabile e continuativo con il pubblico e con il territorio.
Dopo l’inaugurazione del 5 settembre, il cartellone proseguirà il 10 settembre con *Vivaldi Forever*, affidato al flautista Giovanni Mareggini, al chitarrista Claudio Piastra e al L/G Ensemble. Gli stessi Mareggini e Piastra torneranno l’11 settembre con il duo *Corde d’Aria*.
Il 24 settembre sarà la volta di *Bach Special*, con il violinista Vadim Tchijik e il L/G Ensemble, mentre il 25 settembre il Trio d’archi Mimeià proporrà *I Love Mozart*.
Ottobre si aprirà con il pianoforte. L’8 ottobre il giovane Federico Scrofani, formatosi al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, sarà protagonista del *Piano Recital*, in un appuntamento che conferma l’attenzione del festival verso le nuove generazioni.
L’11 ottobre Sebastiano Brusco metterà a confronto due sensibilità e due epoche musicali con *Chopin vs. Debussy*. Il 16 ottobre, invece, *Oltre il romanticismo* vedrà sul palco il baritono Lucio Prete e la pianista Maria Perrotta, impegnati in un percorso attraverso il repertorio per voce e pianoforte.
Il 18 ottobre spazio al Dúo Apellániz, formato dal violoncellista David Apellániz e dal pianista Carlos Apellániz. A chiudere la sesta edizione, domenica 25 ottobre, sarà *El violín del corazón*, con il violinista spagnolo Joaquín Palomares e il Mimeià Ensemble.
La programmazione conferma così l’identità di FILINONA: un festival cameristico che unisce qualità degli interpreti, ricerca sul repertorio, apertura internazionale e attenzione ai giovani musicisti, mantenendo allo stesso tempo un rapporto diretto con il patrimonio culturale e con la comunità di Scicli.
A promuovere la manifestazione è LUOGOCOMUNE, organizzazione culturale siciliana attiva nella produzione e promozione dello spettacolo dal vivo, con una particolare attenzione alla musica classica e cameristica. L’associazione realizza festival, stagioni concertistiche, rassegne, progetti speciali e attività dedicate alla formazione dei pubblici, affiancando alla programmazione artistica un lavoro di progettazione culturale e territoriale.
LUOGOCOMUNE costruisce collaborazioni con istituzioni pubbliche, enti culturali, artisti e realtà educative, con l’obiettivo di sostenere la professionalità dei musicisti, ampliare i pubblici e portare produzioni di qualità anche nei centri più piccoli e nei territori meno raggiunti dai grandi circuiti dello spettacolo. La sua attività è riconosciuta e sostenuta nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) del Ministero della Cultura e del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) della Regione Siciliana.
La direzione artistica è affidata a Gaetano Adorno, violinista, violista, direttore d’orchestra e docente di musica d’insieme per archi e quartetto al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Direttore in residenza dell’Orchestra Giovanile Luogocomune, Adorno vanta una lunga esperienza cameristica e concertistica in Italia e all’estero, con collaborazioni, tra gli altri, con Rocco Filippini, Bruno Canino e Boris Berezovsky.
È lui a curare la linea musicale di FILINONA e la scelta degli interpreti, tenendo insieme qualità esecutiva, ricerca sul repertorio, dimensione internazionale e valorizzazione delle nuove generazioni.
Con dieci concerti distribuiti tra settembre e ottobre, FILINONA si prepara dunque a trasformare ancora una volta la musica in uno strumento di dialogo con Scicli. E l’apertura con due protagonisti de I Solisti Veneti aggiunge alla nuova edizione un elemento particolarmente suggestivo: la musica di Claudio Scimone che torna nella città delle sue radici familiari.
Il programma
5 settembre – *L’Estro Armonico*: Enzo Ligresti, violino; Giuseppe Barutti, violoncello; Mimeià Ensemble.
10 settembre – *Vivaldi Forever*: Giovanni Mareggini, flauto; Claudio Piastra, chitarra; L/G Ensemble.
11 settembre – *Corde d’Aria*: Giovanni Mareggini, flauto; Claudio Piastra, chitarra.
24 settembre – *Bach Special*: Vadim Tchijik, violino; L/G Ensemble.
25 settembre – *I Love Mozart*: Trio d’archi Mimeià.
8 ottobre – *Piano Recital*: Federico Scrofani, pianoforte.
11 ottobre – *Chopin vs. Debussy*: Sebastiano Brusco, pianoforte.
16 ottobre – *Oltre il romanticismo*: Lucio Prete, baritono; Maria Perrotta, pianoforte.
18 ottobre – *Dúo Apellániz*: David Apellániz, violoncello; Carlos Apellániz, pianoforte.
25 ottobre – *El violín del corazón*: Joaquín Palomares, violino; Mimeià Ensemble.
Informazioni e biglietteria online sul sito www.associazioneluogocomune.it.
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