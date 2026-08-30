Il caso: due donne vittima di violenza a Vittoria. Attivate le procedure del Codice Rosa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La città di Vittoria è scossa dopo la notizia dei due episodi di violenza sulle donne. A distanza di 24 ore, due donne (la prima di circa 35 anni, la seconda poco più che ventenne) sono rimaste vittime di violenza.

Il primo episodio, come abbiamo già scritto ieri, si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì e sarebbe avvenuto in un luogo pubblico, forse su una panchina. La donna sarebbe stata avvicinata da tre persone, forse immigrati: un episodio dai contorni ancora poco chiari, su cui ci sono poche certezze. Pare che la donna avesse fatto uso di alcolici. Per lei sono state attivate le procedure previste dal Codice Rosa: le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno vagliando le dichiarazioni della vittima e raccogliendo altri elementi per chiarire quanto è veramente accaduto. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Qualcuno inoltre potrebbe aver visto qualcosa.

Il secondo episodio si sarebbe verificato all’interno di un contesto di lavoro. Anche questo un episodio gravissimo, anche perché la vittima, anch’essa vittoriese, è molto giovane. Anche in questo caso è necessario accertare con esattezza l’accaduto, raccogliere testimonianze e altri elementi utili.

Anche in questo caso sono state attivate le procedure del Codice Rosa, che prevedono un protocollo preciso di supporto sia sul piano sanitario che su quello giudiziario e sociale, quando necessario con l’aiuto dei Centri Antiviolenza.

© Riproduzione riservata