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Ha 28anni il sospettato dell’omicidio di Modica
01 Set 2026 21:50
Ha 28anni l’egiziano sospettato di avere ucciso un connazionale 30enne a Modica all’interno di una casa di comunità nella tarda mattinata di oggi. Al momento non c’è alcun provvedimento di fermo ma il 28enne è trattenuto in caserma dove i carabinieri stanno swmtendo diversi testimoni con il coordinamento della Procura, per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto. La vittima, 30enne sarebbe stata colpita a morte con un corpo contundente.
Il corpo, dopo la prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Giorgio Spadaro, in attesa dell’eventuale autopsia, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Il pubblico ministero che sta coordinando l’indagine è il sostituto procuratore Santo Fornasier.
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