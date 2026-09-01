Iscriversi senza sapere quanto si pagherà? Trasporto scolastico a Modica, avviso pubblicato senza tariffe

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Il nuovo anno scolastico si avvicina e a Modica le famiglie sono già chiamate a presentare le richieste per usufruire del servizio di trasporto scolastico. L’avviso pubblico è stato pubblicato dal Comune lo scorso 27 agosto, con l’apertura delle iscrizioni per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

C’è però un elemento che manca e che, per le famiglie, non è affatto secondario: le tariffe.

Il Comune ha infatti indicato condizioni e modalità di accesso al servizio, mettendo a disposizione anche il regolamento e i percorsi delle linee scuolabus, ma non ha ancora comunicato quanto dovranno pagare gli utenti.

È proprio su questo punto che si concentra l’interrogazione consiliare presentata da Alessio Ruffino, che chiede all’Amministrazione di fare chiarezza prima che le famiglie completino le proprie scelte.

La questione nasce dal fatto che nell’avviso viene specificato che la quota di compartecipazione a carico delle famiglie sarà stabilita successivamente all’iscrizione, attraverso una determinazione sindacale. Una situazione che, secondo Ruffino, crea un’evidente incertezza: i genitori sono chiamati a presentare la richiesta per un servizio senza conoscere preventivamente il relativo costo.

E non si tratta soltanto di sapere quale sarà la tariffa ordinaria. Nell’interrogazione viene chiesto anche di chiarire le fasce ISEE, le eventuali agevolazioni e le esenzioni, elementi che negli anni precedenti consentivano alle famiglie di valutare il servizio anche sulla base della propria situazione economica.

L’interrogazione allarga poi il campo alla sostenibilità economica del trasporto scolastico. Ruffino chiede di conoscere il costo complessivo previsto per l’anno scolastico 2026/2027, i capitoli attraverso i quali verrà finanziato il servizio e le modalità con cui l’Amministrazione intende garantire la relativa copertura.

Un interrogativo che si inserisce nella situazione finanziaria dell’Ente e nell’assenza, al momento, dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Viene chiesto anche se il Comune abbia certezza di finanziamenti regionali o altri contributi destinati a ridurre il costo complessivo del servizio e, di conseguenza, quello a carico delle famiglie.

Insomma, a Modica non si sa ancora quanto costerà il servizio scuolabus e dove si troveranno i soldi per pagarlo. Per le famiglie che in questi giorni stanno organizzando il nuovo anno scolastico, non è un dettaglio. Ora si attende la risposta dell’Amministrazione.

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