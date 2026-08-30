Incendio a Chiaramonte Gulfi, fiamme nella zona forestale: scatta il divieto di accesso

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Un incendio si è sviluppato nelle ultime ore nel territorio di Chiaramonte Gulfi, interessando un’area forestale. A darne comunicazione è il sindaco Mario Cutello, che ha invitato la cittadinanza a non avvicinarsi alla zona interessata dalle fiamme.

«A causa di un incendio si comunica a tutti i cittadini il divieto assoluto di entrare all’interno della Forestale», ha scritto il primo cittadino in un avviso diffuso sui social.

Sul posto sono impegnate le squadre della Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, intervenute per fronteggiare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Il sindaco ha ribadito con forza il divieto di accesso alla zona boschiva, chiedendo ai cittadini di rispettare le disposizioni per non intralciare le operazioni di intervento e per evitare situazioni di pericolo.

«Ripeto divieto assoluto di entrare all’interno della macchia forestale», ha sottolineato Cutello, invitando inoltre la popolazione a condividere l’avviso.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’estensione dell’incendio, sulle eventuali conseguenze o sulle cause che hanno originato il rogo. Le operazioni di intervento sono in corso.

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