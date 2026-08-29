Profumi di macchia mediterranea e di aromi nel cuore di Ragusa: nasce il giardino di piazzetta Tidona, pronto già per oggi in occasione della festa di San Giovanni

RAGUSA – Un nuovo spazio verde nel cuore del centro storico di Ragusa, pienamente fruibile già da oggi e pronto ad accogliere cittadini e visitatori proprio nel giorno della festa di San Giovanni Battista. Piazzetta Monsignor Tidona cambia volto e torna a essere uno spazio da vivere, dopo un intervento di recupero che ha riguardato l’intera area e che si completa ora con la piantumazione delle essenze arboree. La coincidenza con la festa del Patrono dà un significato particolare alla restituzione dello spazio alla città. Oggi, infatti, mentre Ragusa celebra San Giovanni Battista, la piazzetta può già essere vissuta nella sua nuova configurazione, diventando un ulteriore punto di accoglienza e di socialità nel cuore del centro storico. L’intervento ha trasformato uno spazio che collega la zona della Prefettura con piazza San Giovanni, rendendolo più ordinato, accessibile e soprattutto pensato per essere utilizzato. Il verde è l’ultimo tassello di un recupero che punta a fare della piazzetta non soltanto un luogo di passaggio, ma uno spazio pubblico nel quale fermarsi e incontrarsi. «Il progetto di recupero oggi si completa con la piantumazione delle essenze arboree – spiega l’assessore ai Centri storici Giovanni Gurrieri – Abbiamo scelto essenze officinali, aromatiche, alberi tipici della macchia mediterranea e anche quegli alberi che hanno sempre costituito i giardini delle nostre case. È uno spazio completamente ripristinato che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sarà già interessato da un calendario di eventi, così come d’intesa con il sindaco Peppe Cassì». L’idea, dunque, è quella di dare immediatamente una funzione al nuovo spazio. Non un semplice intervento estetico, ma un luogo da riempire di attività, iniziative e presenze «Riqualificare uno spazio – viene sottolineato dall’amministratore – significa soprattutto restituirlo alla città». È questo uno degli obiettivi alla base del masterplan per la riattivazione sociale e culturale del centro storico, costruito attraverso il confronto tra amministrazione e cittadini attivi. Nei prossimi giorni sarà quindi presentato un calendario di iniziative che porterà nella piazzetta sport, cinema, lettura, proiezioni e altri momenti di incontro, con l’obiettivo di rendere stabile la presenza della comunità anche oltre le giornate della festa. Il nuovo giardino di piazzetta Monsignor Tidona non è un intervento isolato. Fa parte di un’azione più ampia di recupero e riqualificazione del centro storico che sta interessando l’intero spazio attorno a piazza San Giovanni. A pochi passi dalla piazzetta, infatti, è già visibile la trasformazione della parte bassa di Palazzo Ina, dove il primo intervento ha portato alla nuova pavimentazione in pietra calcarea, in continuità con piazza San Giovanni, e al rivestimento delle colonne del porticato «Quello di piazza Monsignor Tidona rientra nell’insieme di più azioni di recupero dello spazio del centro storico – aggiunge Gurrieri – Il porticato di Palazzo Ina è un luogo che è già completamente cambiato a seguito del primo intervento di riqualificazione. Il percorso proseguirà nei prossimi giorni con il recupero dei soffitti, l’installazione dei nuovi corpi illuminanti e l’inserimento di ulteriore verde. È previsto inoltre il ripristino con pietra calcarea del prospetto al piano terra». L’obiettivo non è soltanto migliorare l’aspetto dell’area, ma rifunzionalizzare questi spazi, destinandoli ad attività culturali e commerciali e creando una maggiore continuità tra piazza San Giovanni, Palazzo Ina e piazzetta Monsignor Tidona.