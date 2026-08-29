Povia, dopo Ragusa arriva nuovo stop al tour: «Ho portato a termine il concerto a fatica»

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La serata di ieri in piazza San Giovanni, con il concerto di Povia, ha avuto però anche un seguito inatteso. Poche ore fa, infatti, l’artista ha annunciato sui propri canali social la decisione di fermare il tour 2026 a causa dei problemi alla voce.

Povia ha raccontato di avere provato comunque a esibirsi a Ragusa, riuscendo a portare a termine il concerto nonostante le difficoltà. «Ieri 28 agosto ho provato a fare il concerto a Ragusa portandolo a termine a fatica», ha scritto, sottolineando come in piazza ci fossero migliaia di persone e definendo comunque la serata un successo.

Ma al termine dello spettacolo la voce non era ancora tornata. «Sono arrivato alla fine ancora senza voce ed è la seconda volta in pochi giorni. Così non mi era mai successo», ha spiegato l’artista, annunciando la necessità di un periodo di riposo e di ulteriori visite.

Una decisione che, ha ammesso, arriva con grande dispiacere: «Mi trovo costretto a fermare questo bel tour 2026 con un dispiacere immenso», ha scritto, ricordando il particolare rapporto che lo lega ai concerti dal vivo.

Nel suo nuovo messaggio Povia ha voluto soprattutto ringraziare il pubblico di Ragusa per l’affetto ricevuto durante una serata nella quale, nonostante le difficoltà, ha scelto di salire sul palco e portare a termine il concerto.

Il concerto di San Giovanni assume così, a posteriori, un significato ancora più particolare: è stato l’ultimo appuntamento del tour 2026 prima dello stop annunciato dall’artista, che ora dovrà fermarsi per dedicarsi alla propria voce e agli accertamenti necessari.

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