Clamoroso ritorno in tv: Salvo La Rosa torna a casa, su Antenna Sicilia arriva lo show “#CUTUTTUUCORI”

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Dopo le esperienze in altre emittenti regionali e il successo alla guida dei grandi eventi, lo storico conduttore di “Insieme” rientra nell’emittente etnea per la stagione 2026/2027 con un nuovo varietà cucito su misura.

CATANIA – È il ritorno più atteso e significativo dell’emittenza televisiva siciliana: Salvo La Rosa torna ad Antenna Sicilia. Uno dei volti più iconici, autorevoli e amati del piccolo schermo nell’isola riallaccia il filo con la storica tv catanese che per decenni è stata la sua casa artistica e il palcoscenico dei suoi più grandi successi.

L’annuncio segna una vera e propria svolta per il palinsesto della stagione 2026/2027: Salvo La Rosa sarà il protagonista e il mattatore di un nuovo grande show realizzato su misura per lui, dal titolo emblematico: “#CUTUTTUUCORI”.

Un marchio di fabbrica che diventa spettacolo

Il titolo del programma non è casuale: «Cu tuttu u cori» è infatti l’espressione-simbolo, l’hashtag e il saluto autentico con cui il presentatore da anni firma i propri contenuti social e stringe un patto d’affetto quotidiano con la sua sterminata platea di telespettatori e follower. Quella frase, nata spontaneamente dal legame sincero con il pubblico siciliano (e con i tantissimi corregionali sparsi in Italia e nel mondo), diventa ora il titolo e il filo conduttore di una prima serata pensata per intrattenere, raccontare ed emozionare.

Dalla storia di “Insieme” al nuovo capitolo

Per oltre un ventennio, Salvo La Rosa è stato il pilastro e l’anima di “Insieme”, il talk-varietà dei record che ha fatto la fortuna di Antenna Sicilia, scoprendo talenti, lanciando i comici più celebri del panorama regionale e ospitando le grandi stelle dello spettacolo nazionale.

Dopo la conclusione di quella straordinaria stagione e la scelta di intraprendere nuove sfide professionali — passando per altre importanti realtà regionali, a partire dall’emittente palermitana TGS, e calcando i palchi di prestigiosi eventi e produzioni trasmesse anche su reti nazionali — La Rosa ha continuato a confermarsi un fuoriclasse della conduzione, capace di unire garbo giornalistico, ritmo brillante, ironia e profondo radicamento nel territorio.

Uno show all’insegna della sicilianità autentica

Il nuovo format “#CUTUTTUUCORI” si preannuncia come un varietà moderno e coinvolgente, capace di riaccendere il grande intrattenimento serale: grandi ospiti della musica e dello spettacolo, storie, tradizioni e tutta l’energia positiva che contraddistingue lo stile del presentatore.

Come recita la presentazione ufficiale, «uno dei volti più amati della tv siciliana torna a casa» per riaccendere il piccolo schermo con professionalità, simpatia e quell’autentica sicilianità che da sempre sa farsi voler bene da più generazioni. Per Antenna Sicilia e per il pubblico dell’isola, la nuova stagione promette di essere davvero indimenticabile… rigorosamente #cututtuucori.

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