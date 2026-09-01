Alloggi IACP di Pozzallo, il Comune batte i pugni: «Così non si può andare avanti»

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È ancora alta l’attenzione a Pozzallo sulla situazione degli alloggi IACP di Piazzale Italia, dove il degrado degli edifici e le criticità strutturali e manutentive continuano a rappresentare una questione aperta per i residenti e per l’Amministrazione comunale.

Il 24 agosto 2026 il Comune di Pozzallo ha chiesto allo IACP un quadro aggiornato sugli impegni che l’Ente aveva assunto nel corso del 2024 relativamente ai lotti 12, 13 e 14 di Piazzale Italia.

Le richieste dell’Amministrazione riguardavano quattro aspetti ritenuti fondamentali: lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione di nuovi alloggi, l’eventuale esistenza di un finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici, gli interventi di ripristino degli intonaci e, in particolare, quelli relativi ai lotti 14/A e 14/B, e infine i monitoraggi che avrebbero dovuto essere effettuati nel corso dei due anni successivi, secondo le indicazioni della società di ingegneria incaricata.

Nuovi alloggi, finanziamenti e manutenzione: restano le domande

Secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, la risposta arrivata dallo IACP avrebbe fornito un riscontro positivo soltanto sul fronte delle ispezioni e dei monitoraggi.

Il problema, evidenzia il Comune, è che tali verifiche sarebbero state effettuate senza che l’Amministrazione comunale fosse stata informata e senza che le fossero stati comunicati gli esiti.

Per quanto riguarda invece gli altri impegni, la situazione descritta dal Comune resta priva di risposte concrete.

Non risultano infatti, secondo quanto contestato dall’Amministrazione, aggiornamenti sostanziali sulla stesura del progetto per i nuovi alloggi, né indicazioni relative alla disponibilità di un finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici. Rimane inoltre aperta la questione degli interventi di ripristino degli intonaci degli immobili.

Piazzale Italia, «condizione di estrema fatiscenza»

Il Comune punta il dito soprattutto sulle condizioni degli edifici.

La condizione di estrema fatiscenza degli alloggi di Piazzale Italia, viene sottolineato, sarebbe evidente e richiederebbe interventi non più rinviabili.

A riportare nuovamente l’attenzione sulla situazione è stata anche una segnalazione arrivata all’Amministrazione il 25 agosto 2026, appena un giorno dopo la richiesta di chiarimenti allo IACP.

A presentarla è stata la titolare di un alloggio, che ha segnalato il mancato funzionamento dell’ascensore del lotto 16 di Piazzale Italia dal gennaio 2026.

Un disservizio che, se confermato nei termini indicati nella segnalazione, si protrae quindi da diversi mesi e che incide direttamente sulla quotidianità degli abitanti dello stabile, soprattutto per chi ha difficoltà a utilizzare le scale.

Il Comune: «Situazione inaccettabile»

La posizione dell’Amministrazione comunale è netta. Una situazione di questo tipo viene considerata inaccettabile e necessita di una soluzione rapida.

L’obiettivo dichiarato è quello di riportare al centro della questione le condizioni di vita dei cittadini che occupano gli alloggi IACP di Piazzale Italia, evitando che problemi di manutenzione, sicurezza e vivibilità possano protrarsi ulteriormente.

La questione non riguarda quindi soltanto la programmazione futura dei nuovi edifici, ma anche la necessità di intervenire sul patrimonio abitativo esistente e sulle criticità che interessano quotidianamente i residenti.

Lo IACP disponibile a un incontro, ma dopo il 12 settembre

Sul fronte del confronto istituzionale, lo IACP ha comunicato all’Amministrazione comunale la propria disponibilità a un incontro chiarificatore, ma soltanto dopo il 12 settembre 2026.

Una data che, alla luce delle criticità evidenziate dal Comune, rischia di diventare un ulteriore passaggio atteso dai residenti di Piazzale Italia.

Sul tavolo ci sono le risposte ancora da chiarire sugli impegni assunti nel 2024, gli esiti dei monitoraggi già effettuati, il futuro dei lotti interessati e, soprattutto, le condizioni degli edifici esistenti.

Per l’Amministrazione comunale la priorità resta una: intervenire rapidamente nell’interesse esclusivo dei titolari degli alloggi IACP di Piazzale Italia, restituendo sicurezza e dignità abitativa a una parte della comunità pozzallese.

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