Giustizia più vicina ai cittadini: a Ragusa il primo incontro sugli Uffici di Prossimità

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Portare la giustizia più vicino ai cittadini, rendere i servizi più accessibili e rafforzare il collegamento tra Tribunali, Comuni, servizi sociali e territorio. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri dedicato agli Uffici di Prossimità e ai Tribunali siciliani, che prenderà il via a settembre nell’ambito del progetto “Uffici di Prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini”.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre alle ore 9.30 nell’Aula Firrincieli del Tribunale di Ragusa. L’iniziativa coinvolgerà progressivamente tutte le province siciliane e punta a far conoscere i servizi di giustizia di prossimità già attivati sul territorio regionale.

Il progetto è promosso dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Giustizia, con la realizzazione di Formez, nell’ambito del programma finanziato dal POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Ragusa apre il ciclo di incontri

L’appuntamento ragusano sarà l’occasione per mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, amministratori e operatori del territorio e approfondire il funzionamento degli Uffici di Prossimità.

Ai saluti istituzionali interverranno Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; Francesco Paolo Pitarresi, presidente del Tribunale di Ragusa; Roberta Bardi, dirigente del Ministero della Giustizia; Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, e Giovanni Anastasi, presidente di Formez.

Il confronto sarà moderato da Roberto Santi, responsabile dell’Ufficio Eventi di Formez.

Uffici di Prossimità, una giustizia più accessibile

La prima parte dell’incontro sarà dedicata all’approfondimento del funzionamento degli Uffici di Prossimità, con il contributo degli esperti di Formez e dei rappresentanti del Tribunale.

Successivamente l’attenzione si sposterà sul rapporto tra questi servizi e la rete sociale e territoriale. Alla seconda parte del confronto parteciperanno il Distretto socio-sanitario e gli amministratori dei Comuni di riferimento.

L’obiettivo è costruire un sistema nel quale la giustizia di prossimità non sia soltanto un servizio decentrato, ma diventi un punto di riferimento riconoscibile per cittadini e famiglie, soprattutto per coloro che possono incontrare maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi giudiziari.

Albano: “Avvicinare la giustizia ai cittadini”

«Gli Uffici di Prossimità rappresentano uno strumento concreto per avvicinare la giustizia ai cittadini e, in particolare, alle persone che per condizioni personali, familiari o sociali possono incontrare maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi», sottolinea l’assessore regionale Nuccia Albano.

Per l’assessore, la sfida è quella di rafforzare una rete territoriale capace di collegare istituzioni, Comuni, servizi sociali e amministrazione giudiziaria, offrendo risposte semplici, accessibili e vicine ai bisogni delle comunità.

Il ciclo di incontri nei Tribunali siciliani viene quindi considerato un momento importante per consolidare il modello e rendere gli Uffici di Prossimità sempre più conosciuti dai cittadini.

Formez: “La prossimità rende le istituzioni realmente accessibili”

Sulla stessa linea il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, che definisce la prossimità come «la capacità delle istituzioni di rendersi realmente accessibili ai cittadini».

Gli Uffici di Prossimità, secondo Anastasi, traducono questo principio in servizi concreti, semplificando il rapporto con la giustizia e portandolo più vicino alle persone e ai territori.

«Formez è orgoglioso di contribuire, accanto alla Regione Siciliana e al Ministero della Giustizia, a un progetto che rafforza il valore pubblico dell’azione amministrativa», afferma Anastasi, evidenziando il ruolo della collaborazione istituzionale e dell’innovazione organizzativa nel miglioramento dei servizi.

Dopo Ragusa gli appuntamenti di Patti e Catania

Il modello sperimentato a Ragusa sarà riproposto negli altri appuntamenti del ciclo.

Il secondo incontro è previsto venerdì 18 settembre al Tribunale di Patti, mentre il terzo si terrà mercoledì 23 settembre a Catania.

La formula sarà adattata alle diverse realtà territoriali, mantenendo però lo stesso obiettivo: rafforzare una rete stabile tra giustizia, enti locali e servizi sociali.

Il percorso avviato in Sicilia punta così a trasformare gli Uffici di Prossimità in uno strumento sempre più vicino alle esigenze concrete delle comunità, con particolare attenzione alle persone fragili e alle loro famiglie.

Ragusa al centro della sfida per una giustizia più vicina

La scelta del Tribunale di Ragusa come sede del primo appuntamento assume quindi un valore particolare. Il confronto del 4 settembre non sarà soltanto un momento informativo, ma l’avvio di un percorso che punta a rafforzare il dialogo tra le diverse istituzioni presenti sul territorio.

Una rete più coordinata e servizi più facilmente accessibili possono diventare strumenti concreti per ridurre le distanze tra cittadini e amministrazione della giustizia.

Ed è proprio da questo principio che prende il via il nuovo ciclo siciliano: una giustizia più vicina, più accessibile e maggiormente integrata con i territori.

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