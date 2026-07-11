Rocco Brugaletta torna con “Sopravvissuto”: il talento ragusano collabora con Lortex in un brano di speranza e rinascita. VIDEO

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Un incontro tra talento siciliano e musica nazionale, tra radici locali e nuove prospettive artistiche. È uscito “Sopravvissuto”, il nuovo brano del cantante ragusano Rocco Brugaletta realizzato in collaborazione con Lortex, artista già affermato nel panorama musicale italiano e reduce da importanti risultati, tra cui un disco di platino.

La collaborazione rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico di Brugaletta, che continua a portare il nome di Ragusa oltre i confini regionali, dopo il successo ottenuto con il brano “Soy mi soberano”, versione italiana del celebre pezzo latino che ha raccolto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha trovato particolare riscontro nel pubblico sudamericano.

“Sopravvissuto”, un messaggio dedicato al futuro

Il nuovo singolo nasce come un inno alla capacità di andare avanti, alla forza di rialzarsi e alla volontà di costruire un domani migliore. Un brano che parla di coraggio, di resilienza e della necessità di riscoprire il valore dell’unione in un periodo storico in cui, secondo gli stessi artisti, l’amore e la condivisione sembrano spesso lasciare spazio alla distanza.

La collaborazione con Lortex dà ulteriore energia al progetto, unendo due sensibilità musicali diverse ma accomunate dalla volontà di trasmettere un messaggio positivo attraverso le parole e le melodie.

Rocco Brugaletta, da Ragusa verso nuovi traguardi

Per il giovane artista ragusano, “Sopravvissuto” rappresenta una nuova tappa di crescita dopo i risultati raggiunti negli ultimi anni. Il successo di “Soy mi soberano” ha permesso a Brugaletta di farsi conoscere anche all’estero, in particolare nei Paesi del Sud America, dove il brano ha conquistato migliaia di ascoltatori.

Un percorso costruito passo dopo passo, con l’obiettivo di valorizzare la propria identità artistica e allo stesso tempo confrontarsi con sonorità e collaborazioni capaci di ampliare il proprio pubblico.

(2925) Rocco Brugaletta, Lortex – Sopravvissuto (Official Video & Visual Art) – YouTube

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