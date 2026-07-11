Dal palco di Rai 1 a Palazzo dell’Aquila: la piccola Gaia ricevuta dal sindaco Cassì

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Dal palco di Rai 1 a Palazzo dell’Aquila. Continua il momento d’oro della piccola Gaia, il giovane talento ragusano che, a soli sei anni, ha già conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al programma “Dalla Strada al Palco”. Nel corso della trasmissione, Gaia si è fatta conoscere per la sua spontaneità, la simpatia e la determinazione, diventando uno dei volti più apprezzati dell’edizione andata in onda nella primavera 2026.

Ieri pomeriggio la bambina è stata ricevuta dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha voluto incontrarla a Palazzo dell’Aquila per complimentarsi con lei per il percorso già intrapreso nel mondo della musica.

Gaia è figlia della consigliera comunale La Licata e fa parte del Coro Mariele Ventre di Ragusa, realtà nella quale continua a coltivare la sua grande passione per il canto. Nonostante la giovanissima età, può già vantare numerosi premi, riconoscimenti e menzioni in concorsi musicali, ai quali affianca lo studio del pianoforte, l’altra sua grande passione.

«Pomeriggio con visita di uno dei volti più simpatici (e determinati) del programma Rai1 “Dalla Strada al Palco”», ha scritto il sindaco sui social, condividendo alcune fotografie dell’incontro.

«Per la piccola Gaia, figlia della nostra consigliera La Licata e parte del Coro Mariele Ventre di Ragusa, una miriade di premi, menzioni e riconoscimenti nel mondo della musica nonostante i suoi soli sei anni. Canto e pianoforte le sue passioni, che saprà coltivare come un bellissimo gioco», ha aggiunto Cassì.

L’incontro a Palazzo dell’Aquila rappresenta un riconoscimento simbolico per una bambina che, pur mantenendo la spensieratezza della sua età, sta già dimostrando talento e passione. L’augurio è che possa continuare a vivere la musica con lo stesso entusiasmo che l’ha fatta apprezzare dal pubblico televisivo, trasformando ogni nuova esperienza in un’occasione di crescita, senza perdere quella naturalezza che ha conquistato gli spettatori di Rai 1.

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