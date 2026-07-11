Scatta l’Operazione Nostalgia: Chiaramonte Gulfi cerca i ricordi del gemellaggio con la Francia

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C’è chi conserva ancora una fotografia ingiallita in un cassetto, chi un ritaglio di giornale, chi una cartolina arrivata dalla Francia o il ricordo di un viaggio che, a distanza di quarant’anni, è rimasto impresso nella memoria.

È proprio a loro che si rivolge il Comune di Chiaramonte Gulfi, che in vista della Festa del Gemellaggio, in programma dal 1° al 7 settembre, lancia una vera e propria “Operazione Nostalgia”.

L’obiettivo è ricostruire, attraverso immagini e testimonianze, la storia dell’amicizia che lega Chiaramonte Gulfi alla cittadina francese di Clermont-de-l’Oise, nata ufficialmente nella metà degli anni Ottanta e destinata a diventare un rapporto che dura ancora oggi.

Il Comitato del Gemellaggio è alla ricerca di fotografie, ricordi, articoli di giornale e qualsiasi documento che racconti gli anni 1985 e 1986, quelli della firma del gemellaggio e dei primi emozionanti scambi tra le due comunità.

L’appello è rivolto soprattutto a chi quei momenti li ha vissuti in prima persona.

Avete partecipato ai primi viaggi in Francia? Eravate presenti quando la delegazione francese arrivò a Chiaramonte Gulfi? Conservate qualche fotografia scattata durante quelle giornate di festa?

Ogni immagine potrebbe diventare un tassello prezioso di una memoria collettiva che il Comune vuole riportare alla luce.

Le fotografie cartacee potranno essere consegnate all’Ufficio Cultura – Biblioteca Comunale, dove saranno immediatamente digitalizzate e restituite ai proprietari. Chi invece possiede già una scansione potrà inviarla direttamente via e-mail al Comitato del Gemellaggio.

Le immagini più significative saranno proiettate durante le celebrazioni di settembre davanti alla delegazione francese, trasformandosi in un emozionante viaggio nel tempo.

Non si tratta soltanto di raccogliere vecchie fotografie, ma di recuperare una parte della storia della comunità chiaramontana. Dietro ogni scatto ci sono volti, amicizie, famiglie che hanno ospitato ragazzi francesi o che sono state accolte oltre le Alpi, esperienze che hanno contribuito a costruire un legame europeo quando ancora viaggiare all’estero era un’avventura per molti.

L’invito del Comune è semplice: aprire gli album di famiglia, rovistare nei cassetti, recuperare quelle immagini che raccontano un pezzo di storia condivisa.

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