“La rotatoria serve, ma non ora”: cittadini contro il cantiere estivo a Bruca

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Il Comune è stato costretto a modificare la viabilità e gli automobilisti a subire i disagi derivanti da una circolazione a singhiozzo. La comunicazione sui nuovi percorsi arriva dal sindaco Mario Marino che ne spiega i motivi. “Per la realizzazione della nuova rotatoria in contrada Bruca, lungo la litoranea Donnalucata–Cava d’Aliga, è in corso un intervento importante per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione – informa il primo cittadino – per consentire l’esecuzione delle opere fino al prossimo 7 agosto, e comunque fino al termine dei lavori, sarà in vigore una modifica temporanea della viabilità. In particolare: senso unico in via Matilde Serao (da via Madame Curie a piazza Morana), via Afrodite (da piazza Morana a via Telemaco) e via Telemaco (da via Afrodite a via Madame Curie); divieto di accesso in via Afrodite, dal civico 70 a piazza Morana; nuova segnaletica di stop, preavviso di stop, direzioni obbligatorie e lavori in corso lungo via delle Isole e all’intersezione con la S.P. 64 Donnalucata–Cava d’Aliga. Invito tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione, rispettare la segnaletica temporanea e programmare gli spostamenti con qualche minuto di anticipo. Ci scusiamo per i disagi, consapevoli che si tratta di interventi necessari per rendere la nostra viabilità più moderna e sicura”.

Fin qui il sindaco Mario Marino che informa gli automobilisti. E questi?

I lavori, tanto attesi, sono messi in discussione non sull’importanza della rotatoria ma sui tempi in cui si stanno realizzando. “Si poteva programmare questo intervento di opera pubblica in altro momento – affermano i cittadini coinvolti in questi disagi – impegnare questo tratto di strada provinciale in piena stagione estiva è da definire arduo perchè và a compromettere la circolazione proprio sulla litoranea che collega i versanti est ed ovest della provincia iblea scegliendo la via del mare”.

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