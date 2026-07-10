“Così è impossibile passare con passeggini e carrozzine”: cartoline da Marina di Modica

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La spiaggia di Marina di Modica può vantare importanti riconoscimenti come la Bandiera Azzurra e la Bandiera Verde, quest’ultima assegnata alle località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini grazie alla qualità dei servizi, alla sicurezza e all’accessibilità.

Proprio per questo, le segnalazioni arrivate nelle ultime ore da alcuni bagnanti lasciano l’amaro in bocca.

A lamentare il disagio sono soprattutto famiglie con bambini piccoli, costrette a cambiare ingresso per raggiungere la spiaggia perché una delle passerelle in legno è ormai diventata praticamente inutilizzabile.

Il tratto interessato è quello del penultimo accesso prima di Punta Regilione, dove la passerella versa in condizioni che molti cittadini definiscono ormai di evidente degrado.

Le fotografie parlano da sole.

In diversi punti le tavole risultano divelte o sconnesse, affiorano chiodi arrugginiti e, soprattutto, la passerella è stata completamente invasa dalla sabbia. Un accumulo tale da renderne impossibile la funzione per cui è stata realizzata: garantire un accesso agevole alla spiaggia.

Per chi spinge un passeggino diventa necessario sollevare il mezzo o aggirare l’ostacolo passando direttamente sulla sabbia. Una manovra già complicata per una famiglia con bambini piccoli.

Ma la situazione diventa ancora più problematica pensando alle persone con disabilità.

Se già attraversare la passerella con un passeggino è quasi impossibile, farlo con una sedia a rotelle diventa di fatto impraticabile, vanificando il principio stesso di accessibilità che dovrebbe caratterizzare un litorale insignito di riconoscimenti dedicati anche all’accoglienza delle famiglie.

Secondo quanto riferiscono alcuni residenti e frequentatori abituali della spiaggia, la situazione sarebbe stata già segnalata agli uffici competenti, ma finora non sarebbero stati eseguiti interventi di ripristino.

Il risultato è che chi arriva in quella zona della spiaggia è costretto a tornare indietro e cercare un accesso alternativo, nella speranza di trovare una passerella in condizioni migliori.

Non si tratta soltanto di una questione di decoro, ma di sicurezza e di fruibilità. Una tavola sconnessa o un chiodo sporgente possono rappresentare un pericolo per adulti e bambini, mentre una passerella sommersa dalla sabbia perde completamente la sua funzione.

La speranza dei bagnanti è che si intervenga rapidamente.

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