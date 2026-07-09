Comprare casa a Comiso resta un affare: è tra i venti comuni più convenienti d’Italia

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Comprare casa a Comiso continua a rappresentare una delle occasioni più interessanti del mercato immobiliare italiano. A confermarlo è la recentissima analisi pubblicata da Idealista, che ha stilato la classifica dei 25 comuni italiani dove acquistare un immobile costa meno. Lo studio colloca Comiso tra i primi venti comuni più economici del Paese, confermando un dato che riguarda gran parte della Sicilia, ma che nel centro casmeneo assume caratteristiche molto interessanti.

La graduatoria è guidata da Mosso, in provincia di Biella, con 331 euro al metro quadrato. Sul podio figurano però ben due comuni siciliani: Mussomeli (Caltanissetta), con 363 euro al metro quadrato, e Grammichele (Catania), con 382 euro. Nelle prime venti posizioni compaiono numerosi altri centri dell’Isola, a conferma di come la Sicilia rappresenti oggi uno dei territori più accessibili per chi desidera acquistare casa, sia come abitazione principale sia come investimento.

In questo contesto si inserisce Comiso, che si distingue non soltanto per i prezzi contenuti – una media di 523 euro al metro quadrato per case usate -, ma anche per una posizione strategica nel Sud-Est siciliano, servita dall’aeroporto “Pio La Torre” e vicina ai principali poli turistici del Val di Noto. Un elemento che rende il mercato locale interessante anche per chi guarda a seconde case, affitti brevi o investimenti di medio-lungo periodo.

Il dato conferma quanto emerso un anno e mezzo fa da un’analisi pubblicata da ragusaoggi.it, secondo la quale acquistare un immobile a Comiso poteva (e può) rappresentare un’opportunità concreta grazie a quotazioni ancora molto inferiori rispetto ad altre realtà italiane, ma con ampi margini di valorizzazione legati alla qualità della vita, ai servizi e alla posizione geografica della città.

Il mercato immobiliare della provincia di Ragusa sta attraversando una fase caratterizzata da prezzi in flessione rispetto ad altre aree del Paese. Una dinamica che, se da un lato fotografa un mercato ancora prudente, dall’altro aumenta l’attrattività del territorio per chi intende acquistare casa a costi contenuti.

La fotografia scattata da Idealista conferma un’Italia divisa, anche sul piano immobiliare. Nelle grandi città del Centro-Nord i valori continuano a mantenersi elevati, numerosi comuni del Mezzogiorno – e in particolare della Sicilia – offrono ancora quotazioni decisamente accessibili. Comiso rientra a pieno titolo in questa fascia di mercato.

© Riproduzione riservata