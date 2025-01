Comprare casa a Comiso può essere un affare

Comiso è il diciassettesimo comune d’Italia dove comprare casa è più conveniente. Lo rileva il rapporto sui prezzi a metro quadro a meno di 1.000 euro di Idealista, il portale immobiliare che acquisisce – tra l’altro – tutte le inserzioni di vendita pubblicate nel Paese.

Con una media di 530,58 € a metro quadro, in questo momento Comiso è la città iblea più conveniente per l’acquisto di case usate e una con i prezzi più favorevoli di tutta l’Isola, dove spicca Partanna (Tp) con 423 euro/mq, seconda assoluta in Italia.

A Ispica gli immobili costano più di Ragusa

Nel rapporto compaiono altre città ragusane, con alcune curiosità. In ordine crescente, dopo Comiso troviamo Chiaramonte Gulfi con 588,69 €/mq, Ragusa città con 742,74 €/mq, Vittoria con 813,50 €/mq, Modica con 848 €/mq. Rispetto a tutte queste, l’usato immobiliare di Ispica è il più caro, con una media di 977,34 € al metro quadro.

Ragusa una delle province con i prezzi più bassi

Non è una novità. Da tempo la provincia di Ragusa è tra le prime tre in Italia in cui si registrano i prezzi minimi immobiliari, insieme a Caltanissetta e Biella. Proprio nella zona delle Prealpi piemontesi si trova il comune più conveniente d’Italia: Mosso con 344,67 euro al metro quadro.

E’ la conseguenza dell’offerta e della domanda, dove la prima evidentemente supera l’altra. Le condizioni degli immobili, la superficie lorda, la classe catastale, la zona di ubicazione, la vicinanza a servizi pubblici e privati e la tipologia determinano il prezzo finale. Punto di riferimento è anche l’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, che detiene una banca dati con diverse quotazioni tecniche.

