Da Gianna Nannini al cinema: i segreti svelati di Palazzo Mormino Massari a Scicli

Nella Scicli di oggi, meta di un turismo culturale senza precedenti, un altro tassello si aggiunge a quelli già esistenti. Dopo palazzo Bonelli-Patanè, dopo palazzo Spadaro e dopo palazzo Favacchio è la volta ora di palazzo Mormino Massari. Un antico palazzo che si affaccia sulla centralissima piazza Italia e che è abitato in una delle sue “ali” interne. Ad organizzare l’evento Sicilia Segreta e ad accompagnare i visitatori sarà uno dei proprietari, il vulcanico e fantasioso Gianni Massari che ha curato ogni particolare nell’edificio che si è voluto tenere in vita nella sua bellezza di stucchi e di arredi.

Palazzo Mormino Massari è stata una delle location del film “La stagione della caccia” ed ha ospitato anche Gianna Nannini che vi ha girato un video.

Si trova in piazza Italia, nel cuore pulsante della città, dove un tempo il via-vai delle carrozze animava questa piazza. Costruito alla fine del sec. XIX, dai baroni Mormino in stile Umbertino, elegante e austero. Il Cav. Francesco Massari dagli anni ’60, e gli eredi poi, hanno curato non solo i restauri ma hanno custodito e implementato sale e arredi con approccio filologico nella salvaguardia della memoria storica dell’epoca – spiegano i promotori dell’evento culturale-turistico – una sorta di mecenatismo privato da tramandare alle generazioni future. All’interno si vive lo charme di “un fin du siècle siciliano” dove l’antico tarda a morire. Il susseguirsi delle stanze in un’allegra diversità di stili, traduce il lezioso rococò in un liberty manieristico: l’oro zecchino, le campane di vetro, i fiori di seta, dormeuse e tendaggi evanescenti, dove letterati, artisti e registi ne hanno tratto ispirazione, immersi nella scenografia di un teatro immaginario.

Foto: Sicilia in rete

© Riproduzione riservata