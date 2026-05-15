Gaetano Arezzo e il suo “Messaggio da Le Terme”. Presentazione del romanzo nella sede del “Vitaliano Brancati”

Appuntamento domani alle 19 a Scicli con Gaetano Arezzo che presenterà il suo libro-romanzo “Messaggio da Le terme”, un libro spalmato tra Donnalucata e Varsavia. La trama. Quando Giangiacomo d’Ondes, ex avvocato e indagatore per vocazione, trova uno scritto in spagnolo nascosto nelle ultime pagine di un vecchio romanzo di Vázquez Montalbán, non immagina di riaprire una ferita rimasta sepolta per più di vent’anni. Quel libro, donato dalla direttrice della biblioteca di Donnalucata, porta la firma di Ester Crisci, un’insegnante ormai dimenticata e ricoverata in una casa di riposo. Le sue parole, confuse e dolorose, sembrano intrecciarsi al mistero di Bianca Rallo, una studentessa scomparsa nel 2000 e mai più ritrovata. Tra la luce abbagliante della Sicilia e le ombre fredde di Varsavia, dove lo condurranno tracce e ricatti, Giangi scoprirà una verità fatta di amori taciuti, potere e paura. Nel suo percorso incontrerà figure ambigue o estremamente lineari, in un crescendo di scoperte e inganni, muovendosi sul confine sottile tra colpa e innocenza, verità e segreto. Gaetano Arezzo nel suo “Messaggio da Le terme” intreccia la tensione del giallo con la malinconia della memoria.

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