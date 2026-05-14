L’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa entra ufficialmente nella rete nazionale Ospivax con l’assegnazione di tre Bollini per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento previsto dal programma dedicato alla promozione della vaccinazione in ambito ospedaliero. Il risultato colloca la struttura tra le realtà più virtuose a livello nazionale nella promozione della prevenzione e nella gestione […]
Scicli riscopre la scuola dell’Ottocento: ai Venerdì del Museo un viaggio nella storia
14 Mag 2026 12:39
Si avvicinano alla conclusione i Venerdì del Museo ampiamente apprezzati in questa nuova stagione culturale che ha impegnato relatori, studiosi e pubblico in un ricco calendario di eventi. Appuntamento domani pomeriggio, a partire dalle 18, nella sede del Museo del Costume nei bassi di palazzo Carpinteri. Verranno resi noti i primi atti della scuola pubblica a Scicli attraverso lo studio di carte d’archivio che hanno aiutato le relatrici a comporre un mosaico culturale e formativo di indubbio valore. A parlare del tema “Istruzione scolastica a Scicli tra l’800 ed i primi del ‘900” saranno Giovanna Giallongo, esperta di studi archivistici, e Rosalia Vinci. Modera i lavori Maria Carmela Miccichè. L’Associazione L’Isola ed il Museo del Costume sono i promotori di questa stagione culturale che sta accompagnando il pubblico in un ricco programma che spazia nella storia che si fa attualità.
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