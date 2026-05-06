Ragusa entra nella storia dell’arte vaticana: due firme siciliane nel documentario sulla Casina Pio IV in onda su Rai 5

Un pezzo di Sicilia arriva nel cuore del Vaticano. Il nuovo documentario dedicato alla Casina Pio IV, in onda su Rai 5, porta infatti con sé una forte impronta ragusana grazie al contributo di Filippo Genovese e Carmelo Occhipinti, due figure che, pur con percorsi diversi, condividono le radici nella città di Ragusa e oggi sono protagonisti nella valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti dei Giardini Vaticani.

Filippo Genovese, dalla Sicilia alla direzione della fotografia del Vaticano nascosto

Tra i produttori e direttori della fotografia del documentario, Filippo Genovese, originario di Ragusa, ha avuto un ruolo centrale nella costruzione visiva dell’opera. Il suo lavoro ha permesso di restituire la complessità estetica della Casina Pio IV, edificio manierista del XVI secolo progettato da Pirro Ligorio.

Genovese ha raccontato come l’incontro con la storia dell’architetto napoletano e della sua opera vaticana sia stato determinante: un progetto poco noto al grande pubblico, ma di straordinaria ricchezza simbolica e artistica. La sua regia fotografica ha contribuito a trasformare il documentario in un’esperienza immersiva, capace di restituire la dimensione quasi filosofica dell’architettura rinascimentale.

Carmelo Occhipinti e la lettura storico-artistica della Casina Pio IV

Accanto a lui, un altro nome legato a Ragusa: Carmelo Occhipinti, storico dell’arte e docente all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, tra i principali studiosi italiani dell’opera di Pirro Ligorio.

Occhipinti offre nel documentario una chiave di lettura fondamentale per comprendere la Casina Pio IV non solo come edificio architettonico, ma come vero e proprio “testo visivo” del Rinascimento. Secondo la sua interpretazione, Ligorio costruisce un sistema iconologico complesso in cui storia antica, cristianesimo e cultura classica convivono in una sintesi unica.

Il suo contributo accademico diventa così un ponte tra ricerca scientifica e divulgazione televisiva, portando il sapere universitario al grande pubblico.

La Casina Pio IV tra arte, simboli e visione universale

Situata nei Giardini Vaticani, la Casina Pio IV è uno degli esempi più raffinati di architettura manierista del Cinquecento. Commissionata da Papa Paolo IV Carafa e completata sotto Pio IV Medici, l’opera è caratterizzata da una straordinaria densità simbolica.

Il cortile ovale, la loggia e le decorazioni interne riflettono la visione di Pirro Ligorio, che concepiva l’architettura come una forma di conoscenza totale. L’edificio ospita infatti riferimenti alla mitologia greca, all’antico Egitto e alla Roma imperiale, in una narrazione che tende a unire culture e tradizioni in un’unica visione del sapere.

Il valore del contributo siciliano in un progetto internazionale

La presenza di due professionisti originari di Ragusa all’interno di un progetto legato al Vaticano e alla Rai sottolinea il valore crescente delle competenze siciliane nei grandi progetti culturali e audiovisivi nazionali.

Filippo Genovese e Carmelo Occhipinti rappresentano due approcci complementari: uno legato alla costruzione visiva e produttiva del racconto, l’altro all’interpretazione storico-critica. Insieme contribuiscono a riportare al centro dell’attenzione un’opera architettonica spesso poco conosciuta, ma di enorme importanza nella storia dell’arte europea.

Un documentario che unisce ricerca e divulgazione

Diretto da monsignor Dario Edoardo Viganò e prodotto da Morgana Studio, il documentario sulla Casina Pio IV si distingue per l’equilibrio tra rigore scientifico e qualità cinematografica. L’obiettivo è quello di rendere accessibile un patrimonio complesso, senza semplificarne la profondità.

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