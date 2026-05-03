Riapre il Museo di Kamarina: grande partecipazione e ritorno alla memoria storica del territorio

Giornata di grande partecipazione e forte valore simbolico per la riapertura del Museo di Kamarina, tornato oggi finalmente fruibile al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura.

Il sito di Kamarina rappresenta uno degli insediamenti più importanti della Sicilia greca, e il museo costituisce il cuore della sua memoria storica. Dopo circa un anno di lavori, curati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa con il contributo del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica, lo spazio espositivo è stato restituito alla collettività con nuovi allestimenti e un rinnovato percorso di visita.

La riapertura, coincisa con una giornata a ingresso gratuito e orario continuato fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30), ha favorito un notevole afflusso di visitatori. Ma al di là del richiamo dell’evento, ciò che emerge è soprattutto il forte legame tra la comunità e il proprio patrimonio culturale.

Il parco archeologico, affacciato sul mare, insieme al caratteristico antiquarium e ai nuovi allestimenti, offre oggi un’esperienza immersiva e completa, capace di raccontare la storia millenaria del territorio in modo coinvolgente e accessibile.

Determinante è stato l’impegno della direzione del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica, che ha impresso un’accelerazione decisiva a un percorso atteso da tempo. Una volontà chiara di restituire il museo ai cittadini e ai visitatori in tempi certi, trasformando una lunga attesa in un risultato concreto e condiviso.

Giornate come questa non rappresentano soltanto un’occasione di visita, ma diventano momenti importanti di riscoperta e identità, in cui si rafforza il rapporto tra territorio, storia e comunità. Kamarina torna così a essere non solo un sito archeologico di rilievo, ma anche un punto di riferimento culturale vivo e partecipato.

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