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Marcus Brown è il re del campionato: il giocatore della Virtus Ragusa ha il massimo punteggio
03 Mag 2026 16:32
Marcus Brown domina la classifica marcatori e si conferma il punto di riferimento offensivo del campionato. L’esterno americano della Virtus Ragusa ha chiuso la stagione regolare in vetta, imponendosi come miglior realizzatore assoluto.
Secondo i dati pubblicati, Brown ha totalizzato 567 punti in 27 presenze, mantenendo una media di 21 punti a partita, numeri che lo collocano nettamente davanti alla concorrenza e certificano la sua continuità realizzativa nel corso dell’intero campionato .
Alle sue spalle si completa un podio di alto livello. In seconda posizione si piazza Roberto, protagonista di una stagione altrettanto solida, mentre al terzo posto troviamo Tyrtyshnyk, altro nome di spicco tra i migliori realizzatori del torneo. Un terzetto che ha caratterizzato l’andamento della classifica marcatori sin dalle prime fasi della stagione, alternandosi nelle posizioni di vertice.
Il primato di Brown rappresenta non solo un riconoscimento individuale, ma anche un indicatore del peso specifico dell’americano all’interno del sistema di gioco ragusano. La sua capacità di segnare con continuità, unita alla leadership offensiva, ha contribuito in maniera determinante al rendimento della squadra.
La classifica marcatori, come spesso accade, racconta molto più dei numeri: evidenzia talento, costanza e capacità di incidere nei momenti chiave. In questo senso, la stagione di Marcus Brown si configura come una delle più rilevanti dell’intero campionato, consacrandolo come il vero “re” dei bomber.
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