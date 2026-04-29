A Vittoria boom di controlli al cuore: 371 screening in tre giorni

Si è conclusa con 371 screening cardiovascolari effettuati in tre giorni la tappa di Vittoria del Truck Tour “Banca del Cuore”, ospitata dal 24 al 26 aprile nel piazzale del Polo Fieristico Emaia. Un’iniziativa che ha registrato una forte partecipazione da parte dei cittadini, confermando l’interesse crescente verso la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il progetto rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), nell’ambito del programma nazionale “Banca del Cuore”, ideato e coordinato dal professor Michele Massimo Gulizia.

A bordo del Jumbo Truck, i cittadini hanno potuto accedere gratuitamente a un percorso completo di valutazione cardiovascolare, comprendente elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e prelievo capillare per l’analisi dei principali parametri metabolici e fattori di rischio. Al termine del percorso è stata consegnata la card BancomHeart, con i dati sanitari raccolti durante lo screening.

Tra i dati emersi durante le tre giornate, particolare attenzione è stata posta sui valori di colesterolo LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo”. In una quota significativa dei soggetti sottoposti a controllo sono stati rilevati livelli superiori ai valori raccomandati, in linea con le medie nazionali, confermando la presenza diffusa di fattori di rischio spesso asintomatici.

© Riproduzione riservata