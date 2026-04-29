A Vittoria la droga lanciata dal terrazzo: scattano due arresti

Vittoria torna al centro dell’attenzione per un nuovo intervento antidroga della Polizia di Stato. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato in flagranza due uomini di 36 e 32 anni, entrambi vittoriesi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un controllo effettuato presso l’abitazione del 36enne, hanno sorpreso anche il 32enne presente all’interno dell’immobile.

Alla vista della Polizia, quest’ultimo ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciando un involucro dal terrazzo. Il gesto, però, non è sfuggito agli agenti appostati all’esterno, che sono riusciti a recuperare il pacchetto contenente circa 8,1 grammi di droga già suddivisa in dosi, presumibilmente pronta per lo spaccio.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire anche materiale utile al confezionamento e alla vendita delle sostanze stupefacenti, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati e, terminate le formalità di rito, trasferiti presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica competente.

© Riproduzione riservata