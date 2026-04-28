ASP Ragusa assume: nuovo concorso per 28 dirigenti medici a tempo indeterminato

L’ASP di Ragusa accelera sul rafforzamento degli organici sanitari e pubblica un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di 28 posti di dirigente medico in diverse discipline strategiche per il sistema sanitario provinciale.

Il bando rappresenta un ulteriore tassello nel piano di potenziamento avviato dall’Azienda sanitaria provinciale per fronteggiare la carenza di specialisti e garantire servizi sanitari più efficienti e strutturati sul territorio.

Nel dettaglio, il concorso riguarda 18 posti in Anestesia e Rianimazione, 1 posto in Ematologia, 2 in Neurologia, 1 in Reumatologia e 6 in Urologia.

L’apertura ufficiale dei termini per la presentazione delle domande scatterà dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Successivamente, il testo integrale sarà disponibile anche sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’ASP di Ragusa, nella sezione dedicata a Bandi e Concorsi, dove saranno specificati requisiti, modalità di partecipazione e scadenze.

Si tratta del secondo importante intervento in poche settimane. Solo il mese scorso, infatti, l’ASP aveva già avviato un concorso per altri 56 posti di dirigente medico nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia, Medicina d’Emergenza e Urgenza, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base e Psichiatria.

Con questo nuovo provvedimento, salgono così a 84 i posti messi a concorso recentemente, un dato che conferma la volontà dell’Azienda di investire concretamente sul reclutamento di nuove professionalità mediche.

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