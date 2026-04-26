“Fughe, fango, felicità”, si presenta a Comiso il libro di Valentina Rimmaudo

Sarà presentato il prossimo 29 aprile, il libro di Valentina Rimmaudo “Fughe, fango, felicità”. La presentazione avverrà nella sede della Pro Loco, in via Monsignor Rimmaudo. Valentina Rimmaudo, laureata in lettere classiche e specializzata in Filologia e critica letteraria, è docente negli istituti superiori di Comiso. Ha coltivato fin dagli anni universitari la passione per la poesia, dapprima a Trento (dove ha partecipato anche al Trento Poetry Slam), poi nella sua terra natale, in Sicilia, dove si è trasferita da alcuni anni.

Il libro, edito dalla casa editrice “La Gru”, presenta alcuni brevi componimenti che lasciano intravvedere le esperienze di un percorso di crescita personale. I versi sono carichi di simbolismi e ossimori. Il libro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino.

© Riproduzione riservata