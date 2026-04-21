A Ragusa nasce l’associazione “Battito di Speranza” a sostegno del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’Asp

RAGUSA – È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala “Russo-Armenia” della Direzione generale dell’Asp di Ragusa, in piazza Igea 1, la nuova associazione “Battito di Speranza”, nata con l’obiettivo di affiancare e sostenere il Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’Azienda sanitaria provinciale.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento del legame tra sanità pubblica, territorio e volontariato, con particolare attenzione ai pazienti affetti da patologie cardiologiche e cerebrovascolari.

Gli obiettivi dell’associazione

A illustrare finalità e missione del nuovo sodalizio è stato il presidente Antonino Recca, che ha spiegato come “Battito di Speranza” intenda promuovere iniziative di supporto morale e materiale al Dipartimento.

Tra gli obiettivi principali figurano attività di prevenzione, sensibilizzazione e informazione, percorsi di assistenza e vicinanza ai pazienti, oltre a progetti di carattere scientifico, formativo e solidale finalizzati a rafforzare l’attenzione verso le malattie cardiovascolari e a sostenere più in generale le attività dell’Asp di Ragusa.

Il ruolo del volontariato accanto alla sanità pubblica

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il direttore generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago e il direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare Antonino Nicosia.

Entrambi hanno evidenziato il valore strategico della presenza di associazioni di questo tipo all’interno del sistema sanitario pubblico, sottolineando come esse possano rappresentare un vero e proprio punto di collegamento tra il mondo ospedaliero e i pazienti, favorendo vicinanza, ascolto e supporto concreto alle famiglie.

Prevenzione: in arrivo un’iniziativa a Vittoria

L’incontro è stato anche l’occasione per annunciare un importante appuntamento dedicato alla prevenzione, in programma nei prossimi giorni a Vittoria.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati dal direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, Sebastiano Lumera, che ha sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso momenti di screening e informazione rivolti alla cittadinanza.

Con la nascita di “Battito di Speranza”, il territorio ragusano si dota dunque di una nuova realtà associativa pronta a lavorare in sinergia con le istituzioni sanitarie per migliorare l’assistenza e promuovere la salute pubblica.

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