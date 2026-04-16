Casa della Comunità di Acate: apre il nuovo presidio sanitario PNRR da oltre 900mila euro

Acate si prepara a un importante passo avanti nella sanità territoriale. Lunedì 20 aprile alle ore 12 sarà infatti ufficialmente attivata la Casa della Comunità “Spoke” realizzata nei locali dell’ex poliambulatorio di via Vittorio Veneto 98, un intervento strategico finanziato dal PNRR per il potenziamento dell’assistenza sanitaria di prossimità.

La struttura nasce da un progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile esistente, con un investimento complessivo pari a 927.152,55 euro. I lavori hanno previsto il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione, la sostituzione degli infissi e una completa riorganizzazione degli spazi interni per adeguare il presidio ai nuovi standard previsti dal sistema sanitario nazionale.

Sanità più vicina ai cittadini: attivi nuovi servizi territoriali

La nuova Casa della Comunità ospiterà una serie di servizi fondamentali per i cittadini: dal Punto Unico di Accesso (PUA) al CUP, dall’Ufficio Ticket al Punto Prelievi, fino ai servizi vaccinali e alla specialistica ambulatoriale. Un modello integrato che punta a semplificare l’accesso alle cure e ridurre la necessità di spostamenti verso strutture ospedaliere più lontane.

Secondo il modello organizzativo previsto dal DM 77/2022, le Case della Comunità rappresentano il fulcro della nuova sanità territoriale: luoghi di presa in carico globale dei pazienti, in particolare cronici e fragili, dove medici, infermieri e specialisti lavorano in rete per garantire continuità assistenziale.

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