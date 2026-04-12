Chiaramonte in festa: il vescovo La Placa alla Salita della Madonna di Gulfi. FOTO E VIDEO

Chiaramonte Gulfi ha vissuto un intenso momento di fede e partecipazione con l’avvio ufficiale dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi, Patrona e Regina della città iblea, nel segno della tradizione che da secoli unisce l’intera comunità attorno al santuario e alla sua Madre.

Nel santuario dedicato alla Maria Santissima di Gulfi, fin dalle prime ore della giornata si è respirata un’atmosfera di attesa e profondo raccoglimento. Fedeli, devoti e numerosi chiaramontani rientrati anche da fuori provincia hanno affollato la chiesa per partecipare a un rito che segna l’inizio del tempo più solenne della festa.

Alle 13.30 di venerdì si era compiuto il momento della Svelata con la presentazione del simulacro alla comunità, tra preghiere, canti e una forte partecipazione emotiva. Un passaggio che rinnova ogni anno il legame profondo tra il popolo chiaramontano e la sua Patrona.

Alla celebrazione affollata di stamani per la “Salita” hanno preso parte il clero cittadino, il rettore del santuario don Graziano Martorana, i sacerdoti della comunità e i membri del comitato festeggiamenti, insieme alle autorità civili e militari. Presente anche il vescovo della Diocesi di Ragusa, Giuseppe La Placa, che ha condiviso con la comunità i momenti più significativi del rito, sottolineando la forza spirituale e identitaria di una devozione che attraversa i secoli.

La presenza del vescovo ha rappresentato un segno importante di vicinanza pastorale, con un richiamo alla fede vissuta come esperienza comunitaria e non solo come tradizione esteriore, in un clima di grande partecipazione e raccoglimento.

Con questo momento Chiaramonte Gulfi entra ufficialmente nel cuore dei festeggiamenti.

La Salita rappresenta il momento più alto e simbolico dell’intera festa, capace ogni anno di richiamare migliaia di fedeli e devoti, in un legame che non è soltanto religioso ma profondamente identitario per l’intera comunità.

Nei prossimi giorni l’attesa crescerà fino al culmine della celebrazione, quando la città si stringerà attorno alla sua Patrona per rinnovare un rito che continua a raccontare la storia viva di Chiaramonte Gulfi.

Foto gallery a cura di Salvo Bracchitta. Sulla pagina social di Ragusaoggi.it (Facebook) anche le dirette video.

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