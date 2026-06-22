A18 nel caos: code chilometriche e automobilisti sotto il sole con gli ombrelloni. Scatta la protesta

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Scene che hanno fatto il giro dei social e riacceso il dibattito sulla gestione della viabilità autostradale in Sicilia. È quanto accaduto ieri lungo la A18, dove numerosi automobilisti sono rimasti bloccati per ore in coda, con attese arrivate anche a tre ore e con alcune persone costrette ad aprire gli ombrelloni sulla carreggiata per ripararsi dal sole.

Una situazione che ha generato rabbia e preoccupazione, soprattutto considerando che la stagione estiva è appena iniziata e che il traffico sulle principali arterie siciliane è destinato ad aumentare nelle prossime settimane.

Sull’accaduto è intervenuto il deputato regionale di Forza Italia Salvo Tomarchio, che ha definito le immagini “mortificanti” e “allarmanti”, sottolineando il rischio che episodi simili possano ripetersi durante tutta l’estate in assenza di interventi strutturali.

Secondo Tomarchio, alla base dei disagi ci sarebbe la combinazione tra cantieri aperti da tempo, mancanza di una programmazione efficace e criticità nella gestione del personale ai caselli. “Da oltre un anno – afferma – ho chiesto che il Consorzio per le Autostrade Siciliane renda noti i cronoprogrammi per il completamento dei cantieri in corso e si doti di una programmazione adeguata a prevenire situazioni come quella odierna”.

Sulla stessa linea anche la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano, vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare sulla gestione della rete autostradale.

“File chilometriche di auto e automobilisti costretti a trovare riparo dal sole sotto gli ombrelloni – ha dichiarato Marano – sono scene da terzo mondo. La misura è colma: chiederò conto al Cas di questa gestione inadeguata”.

La parlamentare ha chiesto chiarezza anche sui tempi dei lavori in corso, evidenziando come i cantieri possano aggravare una situazione già complessa e incidere anche sulla sicurezza degli utenti.

Le criticità della A18 non rappresentano però un episodio isolato. Da anni automobilisti e pendolari segnalano problemi legati a rallentamenti, cantieri prolungati e disagi che spesso si concentrano nei periodi di maggiore affluenza, quando il traffico verso le località turistiche aumenta.

Intanto anche Anas ha comunicato interventi sulla viabilità della zona catanese: tra il 22 e il 26 giugno, nella fascia notturna dalle 22 alle 6, sarà chiusa al traffico la A18 Dir “Diramazione di Catania” nel tratto compreso tra i chilometri 1,750 e 0 per consentire lavori di manutenzione al sottopasso stradale di viale Mediterraneo.

La vicenda riapre dunque il tema della gestione delle autostrade siciliane alla vigilia del pieno periodo estivo, quando migliaia di cittadini e turisti utilizzeranno quotidianamente queste arterie. La richiesta che arriva dalla politica e dagli utenti è una sola: maggiore programmazione e interventi capaci di evitare che i disagi diventino la normalità.

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