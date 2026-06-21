Sapori Ibleidi: da Chiaramonte Gulfi parte il viaggio nel gusto del territorio

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È partito da Chiaramonte Gulfi il percorso enogastronomico di “Sapori Ibleidi”, il progetto promosso dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del bando regionale “Sicilia che piace” dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

La prima tappa si è svolta ieri sera durante il Carrugghiu Fest, tra i suggestivi vicoli del borgo montano, dove l’area food dedicata alle eccellenze locali ha accolto numerosi visitatori, curiosi e appassionati di sapori autentici.

Un appuntamento nato per raccontare l’identità dell’Ibleide attraverso il cibo, le produzioni agricole e le tradizioni che da generazioni caratterizzano questo territorio. Un’area descritta come “un mare di verde”, grazie alla ricchezza dei suoi paesaggi: i boschi dei Monti Iblei, le vallate, i percorsi immersi nella natura e i borghi dove ancora oggi resistono antichi saperi e lavorazioni artigianali.

Protagonista della serata è stata Chiaramonte Gulfi, città profondamente legata alla cultura gastronomica e in particolare alla tradizione della lavorazione delle carni suine. Un patrimonio che trova la sua massima espressione nel celebre “magnificare il porco”, una pratica che racconta la capacità storica dei maestri norcini chiaramontani di trasformare ogni parte del maiale in prodotti di grande qualità.

A conquistare il pubblico è stata soprattutto la salsiccia chiaramontana, servita alla brace all’interno del panino e accompagnata da ingredienti capaci di esaltare il gusto della tradizione. Una ricetta semplice ma ricca di storia, legata alla cucina contadina e a quei gesti tramandati nel tempo che hanno reso unico il patrimonio gastronomico del territorio.

Ad arricchire il percorso del gusto anche il pane realizzato con grani selezionati, gli aromi della campagna come l’origano, il vino locale e l’immancabile olio extravergine d’oliva DOP Monti Iblei, simbolo di eccellenza di Chiaramonte Gulfi e dell’intera area iblea.

Sapori capaci di raccontare molto più di un prodotto: rappresentano il rapporto profondo tra agricoltura, paesaggio e comunità, una cultura fatta di conoscenza della materia prima, stagionalità e attenzione per la qualità.

“Sapori Ibleidi” sarà un viaggio che nei prossimi mesi attraverserà i quattro Comuni dell’Ibleide – Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Buccheri – con appuntamenti da giugno a ottobre dedicati alla valorizzazione delle produzioni locali e alla promozione di un turismo legato all’enogastronomia.

«Sapori Ibleidi nasce con l’obiettivo di raccontare un territorio attraverso ciò che lo rende unico: i suoi prodotti, le sue tradizioni e il lavoro delle comunità che ogni giorno custodiscono queste eccellenze – ha dichiarato il presidente dell’Ibleide Mario Cutello –. Attraverso il bando Sicilia che piace abbiamo voluto creare un percorso capace di unire i nostri Comuni e offrire ai visitatori un’esperienza autentica fatta di gusto, natura e cultura».

Grande apprezzamento è stato registrato per l’area food, pensata proprio per valorizzare le specialità locali e trasformare il cibo in uno strumento di conoscenza e promozione del territorio. La serata è stata arricchita anche dal concerto dei Suddeka, che ha accompagnato il pubblico in un’atmosfera di festa.

Dalla salsiccia al pane, dall’olio al vino, dagli aromi della terra alle eccellenze che saranno protagoniste delle prossime tappe, Sapori Ibleidi ha così iniziato il suo percorso: un racconto collettivo dell’entroterra siciliano, dove il gusto diventa il punto di partenza per scoprire luoghi, storie e comunità.

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