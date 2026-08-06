Maxi controlli nel Ragusano: 23 espulsioni, oltre 1.500 persone identificate e verifiche a tappeto

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Oltre millecinquecento persone identificate, centinaia di veicoli controllati, verifiche negli esercizi pubblici e nelle abitazioni del centro storico, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti nel mese di luglio 2026 dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Ragusa, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali dei Comuni interessati.

L’attività, che ha visto l’impiego complessivo di circa 184 operatori, rientra nel piano di prevenzione predisposto per rafforzare la sicurezza sul territorio e contrastare i principali fenomeni di illegalità.

Oltre 1.500 persone identificate e 23 cittadini stranieri espulsi

Nel corso delle operazioni sono stati effettuati 67 posti di controllo, durante i quali sono state identificate 1.527 persone e controllati 699 veicoli.

L’attività ha portato anche alla contestazione di 31 violazioni al Codice della strada e all’espulsione di 23 cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

Parallelamente sono stati sottoposti a verifica dodici esercizi pubblici distribuiti nei diversi Comuni della provincia.

Controlli anche nei locali pubblici con Vigili del Fuoco, Asp e Ispettorato del Lavoro

Le verifiche nei pubblici esercizi sono state svolte con un’azione congiunta che ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Gli accertamenti hanno riguardato il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa, il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la regolarità delle attività aperte al pubblico.

Verifiche nelle abitazioni del centro storico

Particolare attenzione è stata riservata anche ad alcuni gruppi di edifici situati nei centri storici della provincia.

Le attività, svolte con il supporto di personale tecnico dell’Enel e delle Polizie Locali di Ragusa, Santa Croce Camerina e Acate, hanno consentito di verificare la destinazione d’uso degli immobili, la presenza degli effettivi occupanti, la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze.

Nel corso delle ispezioni sono state controllate 19 unità abitative con 57 occupanti identificati.

Tra questi sono stati accertati 49 cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale e quattro cittadini stranieri irregolari.

Sono inoltre emerse diverse violazioni amministrative, tra cui irregolarità relative ai contratti di locazione, un caso di omessa dichiarazione di ospitalità e una violazione prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti, oltre ad altre irregolarità amministrative riscontrate durante gli accertamenti.

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