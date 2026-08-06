Via libera al finanziamento per la progettazione del nuovo ospedale di Gela. Con l’approvazione in giunta regionale del disegno di legge “Coesione e crescita”, il governo Schifani ha confermato lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse regionali destinati alla realizzazione del progetto del nuovo presidio sanitario nel Nisseno. «Come avevamo assicurato – afferma […]
Necrologi: Giuseppe Mazzone
06 Ago 2026 12:41
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