Le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Soccer non saranno soltanto un grande evento sportivo, ma anche un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione. Dal 4 al 9 agosto, presso la Puntocuore Beach Arena – La Lanterna di Scoglitti, l’ASP di Ragusa allestirà uno spazio informativo dedicato alla salute, mettendo a disposizione operatori […]
Beach Soccer e prevenzione: l’ASP di Ragusa scende in campo a Scoglitti
03 Ago 2026 15:08
Le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Soccer non saranno soltanto un grande evento sportivo, ma anche un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione.
Dal 4 al 9 agosto, presso la Puntocuore Beach Arena – La Lanterna di Scoglitti, l’ASP di Ragusa allestirà uno spazio informativo dedicato alla salute, mettendo a disposizione operatori e professionisti sanitari per incontrare cittadini, famiglie e turisti.
L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, portando i servizi sanitari direttamente nei luoghi di maggiore partecipazione.
Screening oncologici: informazioni e percorsi di prevenzione
Durante tutta la manifestazione gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale forniranno informazioni sui programmi di screening oncologico attivi nel territorio.
I cittadini potranno conoscere le modalità di accesso ai percorsi di prevenzione, ricevere chiarimenti sull’importanza della diagnosi precoce e ottenere indicazioni utili per aderire ai controlli gratuiti previsti dal Servizio sanitario.
L’iniziativa punta ad aumentare la consapevolezza sull’importanza di individuare tempestivamente eventuali patologie, migliorando così le possibilità di cura.
Focus sulla salute del cuore con il team del “Guzzardi”
Grande attenzione sarà dedicata anche alla prevenzione cardiovascolare.
A Scoglitti sarà presente il team della Cardiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, impegnato nella promozione della campagna di screening dedicata alla salute del cuore.
I professionisti illustreranno i principali fattori di rischio cardiovascolare, offrendo consigli sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione per ridurre il rischio di malattie cardiache.
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