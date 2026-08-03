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Musica senza autorizzazioni e tabelle sull’alcol assenti: scattano le multe in due locali a Ragusa
03 Ago 2026 14:55
Prosegue l’attività di vigilanza della Polizia di Stato nei locali pubblici di Ragusa con una serie di verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle normative che disciplinano la somministrazione di alimenti e bevande e lo svolgimento di attività di intrattenimento.
Musica senza il rispetto delle disposizioni amministrative
Nel corso delle verifiche è stata riscontrata una prima violazione in un pubblico esercizio, dove era stato organizzato un trattenimento con diffusione di musica senza il rispetto delle previste disposizioni amministrative.
Gli agenti hanno quindi contestato l’irregolarità e proceduto con il relativo verbale amministrativo.
Mancavano le tabelle informative sui rischi dell’alcol
Una seconda violazione è stata invece accertata in un altro locale pubblico.
In questo caso gli operatori hanno rilevato la mancata esposizione delle tabelle informative sull’uso delle sostanze alcoliche, documentazione che la normativa impone di mettere a disposizione della clientela per sensibilizzare sui rischi legati al consumo di bevande alcoliche.
Anche per questa irregolarità è stato elevato il verbale di contestazione previsto dalla legge.
Proseguono i controlli sul territorio
L’attività della Polizia di Stato continuerà anche nelle prossime settimane con ulteriori controlli nei locali pubblici della provincia.
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