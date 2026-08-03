Arrestato 25enne ricercato a Comiso: deve scontare oltre 10 mesi per furti aggravati su auto

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I Carabinieri della Stazione di Comiso hanno arrestato un giovane romagnolo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Bologna. La condanna definitiva riguarda una serie di furti aggravati commessi nel 2021 ai danni di veicoli in sosta.

Controlli sul territorio, fermato un giovane destinatario di un provvedimento definitivo

Un controllo di routine sul territorio ha portato all’arresto di un 25enne romagnolo da parte dei Carabinieri della Stazione di Comiso.

Durante il servizio di prevenzione e controllo, i militari hanno identificato il giovane e, dagli accertamenti effettuati, è emerso che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

L’ordinanza era stata emessa dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali, a seguito di una condanna definitiva.

La condanna per furti aggravati commessi nel 2021

Il provvedimento riguarda fatti risalenti al 2021, quando il giovane, insieme a un complice, aveva commesso diversi furti aggravati ai danni di alcuni veicoli parcheggiati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero preso di mira auto in sosta, mettendo a segno una serie di episodi per i quali il 25enne è stato successivamente condannato in via definitiva.

La pena residua da scontare ammonta a 10 mesi e 15 giorni di reclusione.

Trasferito nel carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria

Dopo la notifica del provvedimento e le ulteriori verifiche sull’identità del giovane, i Carabinieri hanno completato le procedure previste e proceduto all’arresto.

Il 25enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della pena.

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