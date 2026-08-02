Incidente Ragusa-Catania, migliora la famiglia finita nel dirupo. La figlia accusa: “Un sorpasso azzardato ha causato l’incidente, l’auto è scappata”

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agusa-Catania, migliorano le condizioni dei tre feriti. La figlia: “Non correvano, un’auto ha fatto un sorpasso vietato e li ha costretti a finire nel dirupo”

Sono fortunatamente meno gravi del previsto le condizioni delle tre persone rimaste coinvolte ieri nell’incidente sulla statale 514 Ragusa-Catania, nel tratto compreso tra Ragusa e Coffa, all’altezza di Villa Gerosa.

L’auto sulla quale viaggiavano i tre occupanti era finita fuori strada, precipitando in un dirupo. Per recuperare una delle persone rimaste all’interno dell’abitacolo si era reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri e i soccorritori del 118. In un primo momento due dei feriti erano stati classificati in codice rosso e uno in codice giallo, facendo temere conseguenze molto più serie. Fortunatamente, nelle ore successive, il quadro clinico è risultato meno preoccupante.

L’incidente, inizialmente, era stato indicato come autonomo, ma nelle ore successive è emersa una diversa ricostruzione dei fatti attraverso il racconto della figlia delle persone coinvolte, affidato ai social.

La donna ha spiegato che, secondo quanto riferito dai familiari, l’incidente sarebbe stato provocato dalla manovra di un’altra automobile che viaggiava sulla corsia opposta.

“I miei genitori e mia sorella non correvano, non erano distratti”, ha scritto la figlia delle persone coinvolte. “Un’auto proveniente dalla corsia opposta ha effettuato un sorpasso vietato. Mio padre, trovandosela davanti, ha sterzato e sono finiti nel dirupo”.

Secondo questa ricostruzione, dunque, non ci sarebbe stato un contatto diretto tra i due veicoli: la manovra dell’altra auto avrebbe provocato la perdita di controllo del mezzo, che è poi uscito dalla carreggiata. L’automobilista coinvolto, sempre secondo il racconto della donna, non si sarebbe fermato dopo l’accaduto, proseguendo la propria marcia.

“La macchina non si è fermata, hanno proseguito per la loro direzione. Se qualcuno ha visto qualcosa è pregato di contattarmi”, ha aggiunto la figlia, lanciando un appello a eventuali testimoni.

Le indagini dei carabinieri dovranno ora chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare quanto raccontato dalla famiglia delle persone coinvolte, anche attraverso eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Resta dunque aperto il giallo sull’auto che, secondo questa nuova ricostruzione, potrebbe aver innescato l’incidente senza fermarsi a prestare soccorso.

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